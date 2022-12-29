持刀闖社區電梯劫2夜歸女「散步離開」　囂張匪2天後超商落網　

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣枋寮鄉26日凌晨發生兩名夜歸女子遭尾隨在電梯內遭1名歹徒持刀搶劫未遂案，轄區的枋寮警方成立專案小組查緝，查出唐姓男子涉案，佯裝顧客在超商內於2天內將他逮獲，訊後訊後依搶奪、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送偵辦。

▲枋寮警方逮獲唐姓男子涉嫌持刀搶劫電梯女子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方初步調查，48歲唐姓男子(枋寮鄉人)，似因年關將近加上因案遭判刑確定即將入獄，缺錢花用，竟心生歹念，在12月26日凌晨0時56分，深夜尾隨夜歸吳姓及陳姓女子進入電梯，持刀恐嚇要求交出財物，過程中適逢電梯門打開，2名被害人欲逃出電梯時，犯嫌竟著手拉扯吳姓女子包包，導致其中1女子手臂遭割傷，唐男犯案隨即由樓梯逃逸。

枋寮警分局獲報後，立即成立專案小組，調閱監視器，查出唐男涉案，趕往他住處查緝，但唐姓犯嫌犯案後即未返家，專案小組立即擴大調閱監視器搭配科技偵查，發現他案後即逃往高雄市小港區一帶藏匿，四處遊蕩，逃避警方查緝。

於昨(28)日終於鎖定唐男落腳處，由於他曾有持刀攻擊警方遭判刑確定紀錄，專案小組不敢大意，利用他前往超商購物警戒心較弱之際，喬裝顧客以優勢警力強力壓制唐姓犯嫌逮捕到案，訊後依法送辦。

枋寮警分局長黃政龍在此呼籲，年關將近，市場現金需求增加，不法之徒易鋌而走險，民眾應多加留意周遭可疑人事，警方已增加金融機構的巡邏密度，規劃埋伏、守望勤務，防範被尾隨強盜、搶奪及竊盜等，並將於春節前後投入編排金融機構守望勤務及護鈔服務，保障民眾存提款的安全。