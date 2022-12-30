跨年High歌一整夜　屏警安維不停歇…強化群眾踩踏預警機制

▲｢2023歌舞昇屏High歌之夜｣，屏東警分局規劃好交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府於31日19時起，於屏東縣立體育館前草地，舉行｢2023歌舞昇屏High歌之夜｣。邀請創作歌手YELLOW黃宣壓軸演唱，還有饒舌歌手高爾宣、情歌天王陳勢安、金曲新人壞特？te、準歌后接班人艾薇、人氣男團原子少年金星、金曲歌后朱海君、新生代歌手張語噥等接續登台，將帶給屏東全新的音樂饗宴。

轄區的屏東警分局為確保活動安全及周邊交通順暢，配合文化處規劃交通管制措施，籲請民眾配合。

1、活動當日因架設大型螢幕與市集活動需要，仁愛路段自公園路口至勝利東路口將設置徒步區，全面管制車輛進入，請民眾配合。

2、 仁愛路地下停車場因配合封路，改由長春街進出，因此該路段將派員加強取締違規停車，以利車輛行進順暢，請民眾切勿以身試法。

3、 周邊汽車停車場以幸福公園停車場、仁愛路地下停車場(長春街進出)、中華路路外停車場為主，請汽車駕駛人善加利用。

4、 本活動設有市集區，提供優質商品及服務，請民眾勿購買非本活動設置之攤販商品，避免商品瑕疵，自損權益。

屏東警分局長黃國源呼籲，為預防類似南韓梨泰院事件發生，警方特別強化群眾踩踏預警機制：針對活動熱點監控評估、主辦單位發布過載示警、主要動線派員提醒勸導、設置疏散指引牌面、以及擴大道路管制範圍增加民眾活動空間等，懇請民眾多加配合，並對辛苦執勤的同仁多予支持與鼓勵。