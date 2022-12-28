提早入伍可閃一年兵？　花敬群：94年次役男明年無法申請入伍

▲代理內政部長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日拍板，94年次以後義務役役期延長到1年。不少94年次役男希望提前入伍。對此，代理內政部長花敬群28日受訪時解釋，兵役規定就是按年次，94年次以後役期就是1年，一年的訓練必須從2024年1月1日啟動，明年沒有辦法讓役男接受一年期的訓練，因此原則上不會讓94年次以後役男申請入伍，這是制度變革必要因應的機制。

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

對於94年次役男申請明年入伍受阻，花敬群表示，用擋的說法不是很精確，兵役規定就是按年次，93年次以前的年輕朋友，役期還是4個月，不用趕著2024年以前入伍，即便在2024年後入伍，這些年輕朋友役期還是4個月。

花敬群指出，94年次以後役期就是1年，一年的訓練必須從2024年1月1日啟動，明年當然就沒有辦法讓94年次以後的役男接受一年期的訓練，明年度原則上不會讓94年次以後役男申請入伍，這是制度變革必要因應的機制。

