帥兒未來要當一年兵　鄭運鵬曝會中2要求：做得好有附加價值

▲民進黨立委鄭運鵬兒子日前因陪上街謝票露臉引發關注。（圖／翻攝臉書／鄭運鵬）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文27日拍板我國義務役役期延長至一年，中午與執政黨全體立委開會，會中立委鄭運鵬提到，作為未來役男家長，相關部會的說明工作應做到2點要求，「我認為，新制的一年兵役如果做得好，也會帶來長遠的附加價值」。

鄭運鵬說，首先，接下來政府一定要向家長舉行說明會，現在還在校的新制役男，不管是高中或大專生，他們本身因為沒有服過兵役，即使很多人正面看待恢復一年兵役，但是很多役男也會直覺上會擔心甚至反彈，所以，政府有義務要讓家長們知道新制兵役的訓練內容、待遇、甚至好處，扭轉大家對於過去當兵的成見，家長們有正確的概念，孩子們才有正確的想像，這是最重要的事。

第二，鄭運鵬提到，從今天開始，政論節目和各種社團場合，要安排現役軍方主管、相關機關主管主動上場說明，尤其是政論節目，不能只靠民進黨的民意代表，做好新制一年兵役的社會信任工作。

鄭運鵬表示，如果新制的一年兵役做得好，可以扭轉他們這一代對服兵役的負面印象，更讓新一代的役男退伍後講到當兵，是一段光榮而有價值的人生履歷；再來，透過合理的訓練和待遇，增加募兵志願役的意願，當一年兵有成就感，再簽下去成為志願役就不難；最後，提高國軍的社會地位，有正面的服役經驗，出社會後就會正面肯定國軍的價值，這些都是長遠的附加價值。

針對我國義務役役期延長至一年，國防部27日簡報報告指出，規劃入伍訓練5周變8周、部隊訓練8周變44周，將新增更多訓練項目，包括擊發彈數的增加，以奠定防衛戰力基礎；至於福利部分，以二兵為例，原每月6510元薪額變為每月26307元，實領20320元。新制預計待公告期滿1年後，於2024年1月1日開始施行，徵集民國94年次1月1日以後出生役男。