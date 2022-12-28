大學「1+3年」完成服役＋學業　教部：將與大學、學生研商配套

▲對於4年內完成服役與學業，教育部表示，會與各大專校院及學生團體研商配套措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文昨（26日）公布，將現行4個月義務役恢復為1年，並讓役男在大學4年同時完成服役和學業構想，根據國防部昨公布規劃，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，以縮短1學年時間，修完所有學分，配套措施包括利用寒暑假與放寬學分上限等方式，教育部則回應，將與各大專校院及學生團體研商配套措施。

總統蔡英文昨天召開記者會，宣布將現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役，更提出讓役男可在大學4年期間同時完成服役和學業構想。

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而根據昨天國防部公布規劃內容，教育部若能與各大專院校完成溝通、研商後，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，將使就學役男有先入營服役的選項，並以縮短1學年的時間，修完應修習的學分，得以在原修業時間，完成學業與履行兵役義務，及早實現自我生涯規劃。

換言之，對於有意在4年大學期間完成學業跟服完兵役的學生，採取「1+3」年方式完成，把應修學分集中在3年的學期中間和寒暑假期間完成，而大學端則是讓學生利用寒暑假，同時放寬學分上限等方式，讓學生可以在4年內完成學業與履行兵役義務，而不影響生涯規劃。

教育部表示，針對部分大專校院學生如果選擇於就學期間入伍服役，教育部也會與各大專校院及學生團體研商配套措施，以符應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。