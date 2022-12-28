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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為了選舉不敢碰兵役？　柯建銘深夜曝心聲：無可迴避的責任

▲▼民進黨立法院黨團總召柯建銘聯訪 兵役法相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文27日於國安高層會議拍板我國義務役役期延長至一年。對此，民進黨團總召柯建銘表示，在這之前，社會上有不少聲音，認為民進黨剛剛遭逢選舉的挫敗，勢必不敢再碰觸兵役的議題，但做為執政黨，「做出對國家有利的決定，是我們無可迴避的責任。」

柯建銘說，兵役役期的調整，在記者會之前，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等，先就此方案與民進黨立法院黨團的委員們，交換了意見，獲得了黨團委員們的支持。誠如蔡英文所言，這是一個無比困難的決定，但，做為執政黨，國家的利益永遠擺在第一位，面對威權主義擴張，在亞洲，一海之隔的中國，在8月軍演之後，對台灣的威逼的情勢更加明顯，近日更曾在24小時內派出71架次軍機擾台，引起世界各國的高度警覺。

柯建銘指出，沒有人想要戰爭，然而，越是做好準備，對岸冒進的機率就越小，「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」，唯有展現台灣防衛自我的意志，台灣就越強壯、越安全。

柯建銘也說，社會上有不少聲音，認為民進黨不敢碰觸兵役的議題，但，就像賴清德說的，「只有把國家利益擺在前面的政黨，才有可能贏得人民支持」，做為執政黨，做出對國家有利的決定，是無可迴避的責任。

柯建銘強調，民進黨會持續與社會就此展開對話，也希望台灣人民，能夠支持這項決定，因為，國家是全體國民的，而「和平靠國防，國防靠全民」，就像一句拉丁格言「Si vis pacem, para bellum」，中文翻譯為「汝欲和平，必先備戰」，這是一千六百多年前，古羅馬人的智慧，值得大家深思。

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