義務役期恢復1年　美學者：華府樂見「台灣兵役改革」

▲總統蔡英文拍板兵役未來延長1年。圖為國軍在金門舉行太武操演。（資料照／記者林名揚翻攝）



記者吳美依／綜合報導

總統蔡英文27日宣布，2024年起義務役役期恢復為1年，適用對象為2005年後出生役男。喬治梅森大學（George Mason University）安全政策研究中心副主任亨澤克（Michael Hunzeker）認為，這是華府長期希望看到台灣做出的改變，也是代表台灣已做好自我防衛準備的重要里程碑。

亨澤克從美軍陸戰隊退役，他接受《美國之音》採訪時坦言，不論台北、華府或北京都很清楚，現行4個月兵役不可能實施嚴格且符合戰場需求的訓練，「如果只把4個月培訓延長3倍時間，那只會浪費每一個人的時間，讓很多士兵不開心。我不認為這會顯著改善台灣的防禦能力。」

不過，亨澤克也認為，美國非常樂意協助台灣強化兵役訓練內容，尤其已經在烏克蘭及波羅的海國家累積很多經驗，「我非常相信美國有意願。實際上，這已經被寫入剛通過的《國防授權法案》，它明文規定，國會及現任美國總統都希望美軍做好準備，協助訓練台灣人。」

總統蔡英文27日宣布義務役期改革，也代表2013年實施至今的4個月軍事訓練役將於明年底走入歷史。她面對記者詢問，也明確表示此決定「沒有美方的壓力」，希望任期結束前，適當調整台灣戰力與兵力結構，「台灣就處在威權主義擴張的第一線，守在全球民主防線的最前線。備戰才能避戰，能戰才能止戰。台灣必須強化自我防備能力，才能夠更有力地確保國家安全和利益，才能爭取更多的國際支持。」