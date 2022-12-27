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跟柯建銘致歉！　蔡易餘還原「戰犯說」：總召是黑暗騎士、我當小丑

▲▼蔡易餘跟柯建銘道歉。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

▲蔡易餘跟柯建銘道歉。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

記者杜冠霖／台北報導

立委蔡易餘日前一席「戰犯說」惹議，更讓民進黨團總召柯建銘回應「把我跟林智堅拖去斬首好了。」對此，蔡易餘27日表示，今天特別跟柯建銘致歉，也還原上禮拜相關論述，他表示，論文問題以及對高虹安的攻擊策略造成桃竹雙敗，但這種馬後砲無助團結。相信這次選戰柯建銘是求好心切而有失平日水準，「柯總召是黑暗騎士，我當小丑即可。」

前立委蔡啟芳日前批評「該檢討的沒有人敢說」引發爭議。蔡易餘則解讀自己父親想法，且點出這次敗選的三大戰犯，包含總召柯建銘、前新竹市長林智堅、以及蔡易餘，讓柯建銘則回應「把我跟林智堅拖去斬首好了。」

對於相關爭議，蔡易餘27日表示，自己特別跟柯建銘致歉，也利用時間說明上禮拜的論述，蔡表示，2022年初，民進黨剛完成四大公投的勝利，立法院卻在公投後緊接一個禮拜會期排審「新竹縣市」合併案，當下，公投勝利的喜悅不見了，剩下的是「英人設市」私利的標籤，後來又因為苗栗縣與新竹縣有不同意見，此案胎死腹中。

對於竹竹併，蔡易餘直言，最好的佈局應該是，讓林智堅直接挑戰新竹縣長，來為下一階段的大新竹合併案添燃料。但可惜的是，林智堅選擇轉戰桃園，讓桃園準備多時的選將因此跳腳。

蔡易餘指出，而在新竹市長，準備已久的鄭宏輝爭取提名，願意參加初選，黨中央卻在林智堅主張下徵召副市長沈慧虹，結論是桃園、新竹都在強大的少數意志下結束初選，留下「一人卡兩市」的不好印象，選戰後期，更因為論文問題以及高虹安的攻擊策略而讓沈慧虹優勢不見，造成桃竹雙敗，全國氣氛也因此低迷。

蔡易餘坦言，自己沒料到，選後幾個禮拜，蔡啟芳忽然跳出來大喊蔡英文要對戰敗負責任。自己知道蔡總統身為主席有責任，但這個責任背後也有蔡總統對於「英人設市」「一人卡兩市」「全黨衝撞台大」這些重要過程，她都是毫無保留相挺林智堅與柯總召，所以既然要說檢討，只怪罪一人是省略了問題，因該把整體狀況一併還原一併檢討。

蔡易餘指出，自己做不對的事，這些事都已經在選戰敗選好幾個禮拜有餘了，選前不講，留到現在開砲也根本只是馬後砲，這種馬後炮無助團結也徒增笑柄。

蔡易餘表示，自己今日利用總統約大家聚會的機會向柯建銘總召致歉，相信這次選戰柯建銘是為了子弟兵成長，一心求好心切而有失平日水準，但在民進黨立法院議事攻防仍然無人能出其右。

蔡易餘指出，還記得兩年前他逼自己撤案刪除憲法「國家統一之目的」增修條文前言修正案時，雖然痛苦，「但我有承認，柯總召是黑暗騎士，我當小丑即可。」
 

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