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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

義務役可大學4年內完成　立跪臥3射擊姿勢都要學

▲▼蔡英文與執政黨立院黨團、立委溝通 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文今天中午前往台北賓館與黨籍立委便當會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

針對義務役役期延長，總統蔡英文27日上午召開國安高層會議討論，中午與執政黨全體立委開會後，預計下午3點半親自舉行記者會說明。《ETtoday新聞雲》掌握，國防部會中進行簡報指出，民國113年度入伍役男訓練課程，由5周增加至8周，相對過去僅有臥姿鑑定射擊104發，未來增加戰鬥間各種姿勢射擊，立跪臥3射擊姿勢都要學，並提升彈藥射擊發數要提升至160發。

據悉，蔡英文今天中午率部會首長與黨籍立委在台北賓館會面，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌均與會，會中國防部將針對「強化全民國防兵力結構調整方案」進行簡報，除了將義務役役期從4個月延長至1年，也針對訓練內容調整方向進行說明，預計待公告期滿1年後，逾2024年1月1日開始施行，徵集94年次1月1日以後出生的役男。

值得注意的是，在調整義務役薪資方面，將原本4個月軍事訓練役每月6510元的薪額，透過增加薪額至1萬130元，以及專業加給1萬190元，1年期義務役每月可領2萬320元，且將會與大專院校溝通，就修業方式等提供必要彈性，讓役男不因服役而延遲就學或進入職場，可提供彈性修業制度，使役男可在大學4年期間選擇同時完成服役與學業。

另在強化義務役訓練部分，為提升戰力，將透過部隊遴選分發和精實訓練內涵，除了以實戰為核心，訓練近戰格鬥，各種姿勢實彈射擊、戰災和天災搶救，原本5周入伍訓練將增加至8周，聚焦於運動科學、實戰求生、戰術行軍等內容，至於原本8周的部隊訓練將延長至44周，聚焦駐地、專精、兵科基地、聯合演訓等項目。

該簡報特別指出，役男將就職務所需，結合現代化科技，學習包括紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等現代化科技，並運用各種訓練模擬器，實施多元模組化訓練。此外，延長至8周的入伍訓練將新增訓練項目，包括模擬戰場實景抗壓訓練、實戰化所需肌耐力、提升彈藥射擊發數至160發、戰場救護、戰術行軍等。

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