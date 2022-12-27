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役男發揮專長整建槌球場　黃偉哲感謝役政署：提供長者日常新體驗

▲▼役男發揮營造專長整建槌球場。（圖／台南市府提供）

▲役男發揮營造專長整建槌球場。（圖／台南市府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

內政部役政署積極推動替代役役男參與兩造雙役工作，台南鹽水區在地方政府與社造替代役男協力下，打造了一個社區槌球場，提供老人不一樣的戶外活動空間，27日上午在市長黃偉哲、役政署副署長徐健麟見證下舉行成果展。

▲▼役男發揮營造專長整建槌球場。（圖／台南市府提供）

內政部役政署自109年3月起積極推動替代役役男參與兩造雙役工作，結合台北、台中、台南、嘉義及南投等縣市共同推動30餘項計畫，帶領近600位役男投入關懷長者、改造區里的實際行動，讓役男在服役期間，投入服務行列，成為社區賦能推手。

徐健麟指出，半年前役政署透過甄選程序挑選王聖閔、鄭彥愷、王俊傑及黃政廷等4位經國家考試及格並具社區營造相關專長之替代役役男共同合作，運用他們的專業能力，配合社區空間再生需求，整建營新鹽水日間照顧中心的槌球場，並修復整理周邊設施，「今天很高興看到新球場與社區長者日常生活產生新的連結，藉此帶給長者們新的日常體驗。」

黃偉哲表示，感謝民政局及台南市鹽水區公所攜手，以及役男的協助，打造不同的老人活動空間，讓日照中心的長者們不再侷限室內活動，進而激勵長者們多元學習、活躍老化，達到樂活、樂齡的目標。

台南市府透露，役男們以槌球的主要術語觸擊（Touch）與閃擊（Spark），作為專案的命名「Touch & Spark 觸月花火」，由役男和社區工匠們一起共同執行專案計畫，在地社區許多里民及長者，今天也到場參與並分享這項成果。

黃偉哲和徐健麟也特別在成果展中，頒獎嘉勉役男於服役期間能學以致用，造福鄰里，更體驗另一個服務面向，留下有意義的服役足跡，也為役男未來投入職場工作增加工作歷練。

▲▼役男發揮營造專長整建槌球場。（圖／台南市府提供）

▲▼役男發揮營造專長整建槌球場。（圖／台南市府提供）

▲▼役男發揮營造專長整建槌球場。（圖／台南市府提供）

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