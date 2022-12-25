就職前簽署廉政公約　黃偉哲團隊承諾「清廉、公開、透明」

▲台南市長黃偉哲簽署廉政公約。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅、黃資真／台南報導

台南市政府今（25）日舉行第四屆市長宣誓就職典禮，市長黃偉哲於典禮前簽署第二任期的第1份公文，內容為臺南市政府透明廉政公約，包括公布每年財產申報狀況等6大承諾，「不論任何職務，只要是身在公部門的一天，就必須要清廉服務社會大眾。」

在宣誓就職典禮前，黃偉哲在副市長趙卿惠、葉澤山，及秘書長方進呈的陪同下，簽署廉政公約，黃偉哲同時表示，清廉、公開、透明是市府團隊所有成員都必須做到的最高原則「清清楚楚、乾乾淨淨，沒有模糊地帶」，他說「我本人及未來的市府團隊都要簽署廉政公約，定期向市民報告。」

公約內容如下：

一、市長每年公布財產申報狀況（包括配偶及未成年子女），並向市民說明財產來源及變動情形。

二、市府政務首長依法申報財產，並依規定公開；遇有利益衝突案件應依法自行迴避及公開揭露；不得收受與職務有利害關係者不當餽贈或其他利益；一般社交往來須合乎正常禮俗標準，不得有違反廉潔、正直之原則。

三、在職權管轄範圍內之機關（構），對於與採購有關之事項，涉及本人、配偶及三親等內之血親、姻親及共同生活家屬利益時，應自行迴避。

四、人民申請案及投資審議案件應公開上網，且案件審查進度及回饋機制應法制化及透明化。

五、本公約未盡事宜，依公務員廉政倫理規範辦理。

六、違反本公約及公務員廉政倫理規範者經查證屬實，依相關規定懲處；其涉及刑事責任者，移送司法機關。

黃偉哲強調，人民申請案件如投資、工商、建管等案件，都會透明公開及法制化，上網公開供社會大眾清楚檢視，不論任何職務，只要是身在公部門的一天，就必須要清廉服務社會大眾，是他要求自己和所有市府同仁都必須做到的清廉原則。