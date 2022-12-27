　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7隻黑面琵鷺救傷成功　黃偉哲領隊野放

▲今年11月一直到12月初，共有14隻黑面琵鷺被發現送救傷，其中4隻在運送或急救過程中死亡，較早康復的3隻已順利野放，剩下7隻黑面琵鷺也在27日一早由台南市長黃偉哲領隊進行野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今年11月一直到12月初，共有14隻黑面琵鷺被發現送救傷，其中4隻在運送或急救過程中死亡，較早康復的3隻已順利野放，剩下7隻黑面琵鷺也在27日一早由台南市長黃偉哲領隊進行野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年11月，陸陸續續接獲巡守員發現癱軟黑面琵鷺的消息，一直到12月初，共有14隻黑面琵鷺被發現送救傷，其中4隻在運送或急救過程中死亡，較早康復的3隻分別在11/23、12/12已順利野放，剩下7隻黑面琵鷺也在27日一早由台南市長黃偉哲領隊進行野放！

▲今年11月一直到12月初，共有14隻黑面琵鷺被發現送救傷，其中4隻在運送或急救過程中死亡，較早康復的3隻已順利野放，剩下7隻黑面琵鷺也在27日一早由台南市長黃偉哲領隊進行野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南鳥會指出，7隻黑面琵鷺分別在七股頂山及七股潟湖南邊魚塭被發現，經動保處採檢為肉毒桿菌中毒，皆無禽流感。在特有生物保育中心七股站、台灣黑面琵鷺保育學會巡守員不畏寒風前往巡守及深入泥灘救援，加上多年來與台南鳥會持續合作的慈愛動物醫院醫師，盡速抵達醫院幫鳥緊急治療，在特有生物研究保育中心野生動物急救站支援照護，及後期協助因台南鳥會練飛空間不足，沒辦法完成的野放前飛行肌力訓練，還有台南鳥會辛苦的志工們，在急救結束及野放前的辛勤照護，才能讓整個救傷野放順利成功！

▲今年11月一直到12月初，共有14隻黑面琵鷺被發現送救傷，其中4隻在運送或急救過程中死亡，較早康復的3隻已順利野放，剩下7隻黑面琵鷺也在27日一早由台南市長黃偉哲領隊進行野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市由台南市政府農業局統籌，每年進行黑面琵鷺救援演習，當發現黑面琵鷺傷病個體立即啟動救援同時橫向聯繫，以求黑面琵鷺得救的最大可能，減少死亡數量。7隻黑琵由台南鳥會進行國際腳環標記，腳標編號分別是N41~47，同時由屏東科技大學團隊繫上衛星發報器，若有發現可以上由黑面琵鷺保育學會建置的黑面琵鷺觀察回報網站回報。

台南鳥會指出，國際黑面琵鷺繫放腳標包含3個部分，右腳脛骨繫號碼環、左腳脛骨繫由紅黃藍綠白五色中2-3個顏色排列的組合色環、右腳胕趾骨繫金屬環。各國號碼環都有各自不同的代表色，韓國為紅色、日本為黃色、香港為綠色，而台灣的代表色為白字藍底、字母為T跟N，最新編號為N47，為本次野放成員之一。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
竹聯幫虎堂內鬨！　「愣子」、「虎董」各辦尾牙較勁
快訊／陸最新宣布：1月8日起恢復中國公民出境旅遊
快訊／明年3月發1200元！登記資格、效期範圍看這裡
獨／露鳥俠闖北大國小！　女師「身心受創」就醫
「重機女神」官宣認愛！　對象是49歲網紅大叔
跟小甜甜同一天受洗！　依依吐心聲：完全不一樣
快訊／台版柬埔寨虐死3人　蝦董29人遭起訴
凜冬將至！　科技大咖掀裁員潮
阿Ben正式開戰宋逸民！PO文連發「戳破教會內幕」酸爆：好諷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／台大退學人數創三年新高　「生科、生農、工學院」佔比最高

獨／台大每年逾5百人被退學　大一新生最多「每10人就有1人」

7隻黑面琵鷺救傷成功　黃偉哲領隊野放

台鐵明年元旦加薪！「司機員3千、其他2千」　春節罷駛危機解除

「文化成年禮」1200元明年3月發放！登記資格、使用效期範圍看這裡

獨／露鳥俠闖入北大國小校園「女師受驚嚇」　校方遭控遲遲不報警

爸爸愛嘴對嘴親親　女大生崩潰曝超扯行徑：還躺我床上親脖子

明變天！　「連3天大雨」地區曝

第三波疫情來襲「這次不能怪中國」　蘇一峰曝升溫3因素

爆乳比基尼正妹「酒帝」泡台灣野溪溫泉　鏡頭前大方脫衣辣秀深V

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

獨／台大退學人數創三年新高　「生科、生農、工學院」佔比最高

獨／台大每年逾5百人被退學　大一新生最多「每10人就有1人」

7隻黑面琵鷺救傷成功　黃偉哲領隊野放

台鐵明年元旦加薪！「司機員3千、其他2千」　春節罷駛危機解除

「文化成年禮」1200元明年3月發放！登記資格、使用效期範圍看這裡

獨／露鳥俠闖入北大國小校園「女師受驚嚇」　校方遭控遲遲不報警

爸爸愛嘴對嘴親親　女大生崩潰曝超扯行徑：還躺我床上親脖子

明變天！　「連3天大雨」地區曝

第三波疫情來襲「這次不能怪中國」　蘇一峰曝升溫3因素

爆乳比基尼正妹「酒帝」泡台灣野溪溫泉　鏡頭前大方脫衣辣秀深V

新應材ESG獲肯定　獲頒台積電 「供應商節能減碳輔導專案」感謝狀

獨／台大退學人數創三年新高　「生科、生農、工學院」佔比最高

獨／台大每年逾5百人被退學　大一新生最多「每10人就有1人」

少女餐廳打工5個月　慘遭猥褻30次！色老闆下場曝

「國泰ATM當機案」裁罰本周出爐　恐吃千萬罰單

傳顏寬恒接任第三位副市長　台中市府給答案「全因這人1句話」

竹聯幫虎堂內鬨！「愣子」、「虎董」年終各辦餐會較勁

7隻黑面琵鷺救傷成功　黃偉哲領隊野放

象魔力有望回鍋兄弟　外媒看好投回大聯盟

超商全新「冬季飲品」來了！可可歐蕾加蜂蜜　還有超濃芋頭鮮奶

開心抱毛孩...下秒大便在身上　潔癖阿公崩潰吶喊：那A安捏!!!

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

與曖昧對象「大戰3回」！她看手機驚：睡了別人老公

今晨5.2℃明雨區擴大！1圖秒懂連假天氣

台大夢幻聯動！醫科女神合體柯文哲

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

更多熱門

相關新聞

謝龍介怎麼輸？　他批台南驚天大案檢調都選後才動作

謝龍介怎麼輸？　他批台南驚天大案檢調都選後才動作

近日台南政壇紛擾不斷，民進黨副秘書長林飛帆22日直言，從從學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件，台南市議長選舉紛爭，到經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案，「台南過去努力累積的城市光榮感，正因這些黑幕而消抵殆盡」。前台北市議員羅智強26日就在臉書感嘆，這些台南市的驚天大案，檢調卻到選後才有動作，若在選前即依法起訴、收押，角逐台南市長惜敗的國民黨候選人謝龍介可能已經翻盤。

黃偉哲簽署廉政公約　承諾「清廉、公開、透明」

黃偉哲簽署廉政公約　承諾「清廉、公開、透明」

女神宣美耶誕夜唱high 12萬人

女神宣美耶誕夜唱high 12萬人

王浩宇尷尬了！嗆爆林飛帆　反遭「接班人」無情打臉

王浩宇尷尬了！嗆爆林飛帆　反遭「接班人」無情打臉

黃偉哲視察標準競速溜冰場新建工程

黃偉哲視察標準競速溜冰場新建工程

關鍵字：

黑面琵鷺救傷黃偉哲領隊野放

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

阿Ben正式開戰宋逸民！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

公園直接「火車便當」她超配合！

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

符合這資格　直接領3000元

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面