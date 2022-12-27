7隻黑面琵鷺救傷成功　黃偉哲領隊野放

▲今年11月一直到12月初，共有14隻黑面琵鷺被發現送救傷，其中4隻在運送或急救過程中死亡，較早康復的3隻已順利野放，剩下7隻黑面琵鷺也在27日一早由台南市長黃偉哲領隊進行野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年11月，陸陸續續接獲巡守員發現癱軟黑面琵鷺的消息，一直到12月初，共有14隻黑面琵鷺被發現送救傷，其中4隻在運送或急救過程中死亡，較早康復的3隻分別在11/23、12/12已順利野放，剩下7隻黑面琵鷺也在27日一早由台南市長黃偉哲領隊進行野放！

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台南鳥會指出，7隻黑面琵鷺分別在七股頂山及七股潟湖南邊魚塭被發現，經動保處採檢為肉毒桿菌中毒，皆無禽流感。在特有生物保育中心七股站、台灣黑面琵鷺保育學會巡守員不畏寒風前往巡守及深入泥灘救援，加上多年來與台南鳥會持續合作的慈愛動物醫院醫師，盡速抵達醫院幫鳥緊急治療，在特有生物研究保育中心野生動物急救站支援照護，及後期協助因台南鳥會練飛空間不足，沒辦法完成的野放前飛行肌力訓練，還有台南鳥會辛苦的志工們，在急救結束及野放前的辛勤照護，才能讓整個救傷野放順利成功！

台南市由台南市政府農業局統籌，每年進行黑面琵鷺救援演習，當發現黑面琵鷺傷病個體立即啟動救援同時橫向聯繫，以求黑面琵鷺得救的最大可能，減少死亡數量。7隻黑琵由台南鳥會進行國際腳環標記，腳標編號分別是N41~47，同時由屏東科技大學團隊繫上衛星發報器，若有發現可以上由黑面琵鷺保育學會建置的黑面琵鷺觀察回報網站回報。

台南鳥會指出，國際黑面琵鷺繫放腳標包含3個部分，右腳脛骨繫號碼環、左腳脛骨繫由紅黃藍綠白五色中2-3個顏色排列的組合色環、右腳胕趾骨繫金屬環。各國號碼環都有各自不同的代表色，韓國為紅色、日本為黃色、香港為綠色，而台灣的代表色為白字藍底、字母為T跟N，最新編號為N47，為本次野放成員之一。