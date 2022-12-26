謝龍介怎麼會輸？　他批台南「驚天大案」檢調都選後才有動作

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謝龍介怎麼會輸？　羅智強批台南「驚天大案」檢調都選後才有動作

▲針對林智堅昨天退選聲明，前台北市議員羅智強指出，林退選聲明中仍未見對抄襲案一事道歉，是史上最沒誠意的退選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲羅智強感嘆，台南市政的驚天大案，若在選前即依法起訴、收押，謝龍介可能已經翻盤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日台南政壇紛擾不斷，民進黨副秘書長林飛帆22日直言，從從學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件，台南市議長選舉紛爭，到經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案，「台南過去努力累積的城市光榮感，正因這些黑幕而消抵殆盡」。前台北市議員羅智強26日就在臉書感嘆，這些台南市的驚天大案，檢調卻到選後才有動作，若在選前即依法起訴、收押，角逐台南市長惜敗的國民黨候選人謝龍介可能已經翻盤。

羅智強提到，台南市長黃偉哲推薦的前民進黨中執委郭再欽，涉及長年於台南學甲農地違法掩埋爐碴，即使遭人檢舉，台南市政府仍怠於稽查，5月遭到監察院糾正，謝龍介在選前痛批，如果沒有當權者的護航，業者怎麼敢經年累月大規模傾倒爐碴，選前謝龍介也曾公開質詢、告發，台南市經發局長陳凱凌涉藉勢藉端、勒索財物等罪嫌。羅指出，台南地檢署12日以非法掩埋67.9萬爐碴，不法獲利至少21億6千多萬，起訴郭再欽等人，23日以涉入光電弊案及貪污罪嫌收押陳凱凌。

羅智強批評，爐碴案偵辦3年，10月即偵查終結，與陳凱凌涉貪案、學甲88槍擊案，都是台南市的驚天大案，但檢調卻到選後才有動作，若在選前即依法起訴、收押，他大嘆「謝龍介還會輸4萬5千多票？台南可能已翻盤！」,

羅智強表示，民進黨在台南執政30年，連議長選舉都有黑道介入，讓民進黨立委陳亭妃也疾呼「檢調該動手了吧」，他感嘆，「黑道府城，是台南的悲哀」，即使黃偉哲簽署透明廉政公約，也難起台南30年的沉痾。他最後再嘆「可惜，謝龍介不是台南市長」，打貪除弊、反黑急先鋒的龍介仙若是市長，台南政治風氣絕對大不相同，官商與黑金的掛勾一定拔除，黑道又豈敢如此猖狂，他指出，一黨專權，30年不輪替，台南是政黨政治無法落實的縮影，他呼籲「台南鄉親必須覺醒！」

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