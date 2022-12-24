當寒流遇上韓流　女神宣美耶誕夜唱high 12萬人　黃偉哲獻唱暖翻台南

▲「2023台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「搖滾耶誕演唱會」熱鬧開唱，韓國女神宣美SUNMI、荷蘭美聲馬丁賀肯斯、英國歌手李美潔等堅強卡司陣容，陪伴大家歡樂過耶誕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2023台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「搖滾耶誕演唱會」24日晚在市府永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，有韓國女神宣美SUNMI、荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國歌手李美潔（Mary-Jess）等堅強卡司陣容，陪伴大家歡樂過耶誕。

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本場耶誕夜活動亮點，市長黃偉哲引領兩位國際巨星荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）上台演唱，合唱聖誕歌，台下觀眾陶醉在美聲饗宴中，悠揚美聲令人感到安定平靜，而本日壓軸就是在韓國橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍的韓國女神宣美SUNMI，獨家台南開唱，魅力十足，讓台下粉絲手舞足蹈、大聲呼應，現場氣氛嗨到最高點，宣美來台前一日精心排練整晚，犧牲休息與睡眠時間，為就是呈現給歌迷朋友們最完美的演出，而今日也順利帶給大家最精彩的表演，讓現場的歌迷朋友們都盡興享受於舞台魅力。

市長黃偉哲表示，非常開心現場來了12萬名的好朋友，一起來參加今天的演唱會，南市府運用有限資源，結合耶誕節及跨年活動，推出為期1個月的2023台南耶誕跨年系列活動，除了能讓市民朋友同樂，也讓外國人士可以盡情享受台南之美，感受到台南濃濃的人情味，另外，恰巧遇上寒流來襲，現場發放暖暖包，希望民眾都能注意保暖，在追星之餘，也要注意好保暖身體，接下來緊接著12/31的跨年，南市府也準備了全台最強的跨年節目與卡司，邀請大家屆時一起來參加，共同度過2022年的最後一刻，迎向新的一年2023的到來。

今晚登場的「搖滾耶誕演唱會」，由創作才子劉亮延開場，R&B饒唱歌手同理、超人氣男團原子少年Ozone，實力派的歌手壞特?te、搖滾天團八三夭、文青樂團告五人，輪番上陣，高潮迭起，雖然寒流壓境，但現場大批民眾朝聖心仍異常堅定，藝人們也熱情反饋大聲嗨唱，而現場觀眾也盡情享受追星的喜悅及偶像魅力。

主辦單位新聞處特別呼籲，目前戶外戴口罩雖已經解禁，但建議參與活動者應全程配戴口罩，以保護自身及他人健康，市長黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，以免造成踩踏受傷。

台南市府積極規劃「2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」，主辦單位提醒，民眾來台南跨年，還可以參加台南購物節活動，歡迎大家漫遊台南，跨年精彩卡司如下：

12月31日 (六) 台南好Young跨年晚會 地點：永華市政中心西側廣場19:00-24:30 主持人：炎亞綸、徐凱希

AKIRA x SHOKICHI from EXILE、炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、FRUITS ZIPPER、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新、張庭瑚、張羽靚