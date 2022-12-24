王浩宇尷尬了！嗆爆林飛帆　反遭「接班人」無情打臉

▲王浩宇怒嗆林飛帆，反遭魏筠長文打臉。（合成圖／王浩宇、林飛帆臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨副秘書長林飛帆日前罕見批評「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果」，要求台南市長黃偉哲應整頓市政，然而，民進黨前議員王浩宇則砲轟林飛帆，嗆他「沒資格找戰犯」。對此，王浩宇「指定接班人」桃園市議員魏筠公開力挺林飛帆，多項見解可謂打臉王浩宇。

針對林飛帆譴責「台南亂象」直指市府，王浩宇在臉書連發數則文章反擊，他寫道「林飛帆是台南人。但是林智堅退選後，就跑到桃園想要補選鄭運鵬當選市長後留下來的立委職缺，輔選到最後運鵬連立委本命區都守不住，更不用說要選立委了。」

王浩宇更大嗆林飛帆「沒有資格公開找戰犯」，原因是因為林是黨副秘書長，一通電話就可以通黃偉哲，中常會也很常會遇到，他認為只有黨內部的溝通機制都失效了，才需要在網路上放話。

▲王浩宇公開批評林飛帆，沒資格抓戰犯。（圖／王浩宇臉書）

不過，魏筠23日晚間臉書則公開發文支持林飛帆，她表示，台南的事件已涉及司法案件，是槍擊案、有人貪瀆遭到羈押，不是地方幫派或是黑道爭地盤而已，「難道，大是大非不能批評？能夠丟出這個議題向黨內討論究竟是冒犯了誰？民進黨何時變成如此封建與威權？」

魏筠指出，黃偉哲市長的態度就是他願意去檢討與對話，開啟對話後才有改變的可能，「難道丟出問題就該眾所矢之？任何社會結構性的錯誤都訴諸林飛帆的批評和不批評是不是也太神化了他呢？」

魏筠強調，一個人心中有派系才會看什麼事情都是派系與權力。如果每次都善用輿論與辭藻迷惑支持者，只會累積在少數與偏激的一群人，同溫層更厚更小。

▲魏筠聲援林飛帆！（圖／林飛帆臉書）

「黨內直轄市長比較大還是副秘書長比較大？」魏筠認為，「副秘書長可以跟中執委直接溝通的說法，是很不理解民進黨黨部的結構，一個副秘書長是要怎樣叫他離開」，而且在中執會時，副秘書長並沒有辦法拍桌子叫那個人滾蛋，而請副秘打一通電話叫台南市長黃偉哲聽他的也太忽略民意、天方夜譚。她更透露，自己參與的中常會反而都是中常委在罵秘書長副秘書長的，砲聲隆隆吵完架達成決議一起出去，是民進黨的傳統。

另外，對於王浩宇批評林飛帆輔選桃園失利的說法，魏筠表示，林飛帆不只一個晚上去數個議員的座談會站台，平常還要去各地巡迴助講助選掃街，幫鄭運鵬做發言與辯護，還要做鄭運鵬的分身替各位議員候選人助選，若說鄭運鵬的失利要全部怪給林飛帆，那真的也是太冤。

魏筠批評質疑者，「大家自己去算林飛帆一個晚上跑幾場，當大家都說他不接地氣的時候，可能你們自己都在電腦鍵盤上而已，他在外面飛車追趕行程吧。」

▲林飛帆助選鄭運鵬、魏筠 。（圖／林飛帆臉書）

她呼籲，大家吵完了就要團結，而不是拿認真工作帶領全台灣年輕政治工作者來祭旗，敗選受傷不是亂打的理由，我們該相互理解互相扶持才能再一起走下去，因為我們要對抗的敵人非常強大。

最後，魏筠強調，我是2004年就入黨的老黨員喔，以上是老黨員我的感想。以黨員來說，我不是新人我是看著黨潮起潮落的老人，如果當年沒有太陽花，民進黨可能就滅黨也是真的。

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