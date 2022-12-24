　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇尷尬了！嗆爆林飛帆　反遭「接班人」無情打臉

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲王浩宇怒嗆林飛帆，反遭魏筠長文打臉。（合成圖／王浩宇、林飛帆臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨副秘書長林飛帆日前罕見批評「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果」，要求台南市長黃偉哲應整頓市政，然而，民進黨前議員王浩宇則砲轟林飛帆，嗆他「沒資格找戰犯」。對此，王浩宇「指定接班人」桃園市議員魏筠公開力挺林飛帆，多項見解可謂打臉王浩宇。

針對林飛帆譴責「台南亂象」直指市府，王浩宇在臉書連發數則文章反擊，他寫道「林飛帆是台南人。但是林智堅退選後，就跑到桃園想要補選鄭運鵬當選市長後留下來的立委職缺，輔選到最後運鵬連立委本命區都守不住，更不用說要選立委了。」

王浩宇更大嗆林飛帆「沒有資格公開找戰犯」，原因是因為林是黨副秘書長，一通電話就可以通黃偉哲，中常會也很常會遇到，他認為只有黨內部的溝通機制都失效了，才需要在網路上放話。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲王浩宇公開批評林飛帆，沒資格抓戰犯。（圖／王浩宇臉書）

不過，魏筠23日晚間臉書則公開發文支持林飛帆，她表示，台南的事件已涉及司法案件，是槍擊案、有人貪瀆遭到羈押，不是地方幫派或是黑道爭地盤而已，「難道，大是大非不能批評？能夠丟出這個議題向黨內討論究竟是冒犯了誰？民進黨何時變成如此封建與威權？」

魏筠指出，黃偉哲市長的態度就是他願意去檢討與對話，開啟對話後才有改變的可能，「難道丟出問題就該眾所矢之？任何社會結構性的錯誤都訴諸林飛帆的批評和不批評是不是也太神化了他呢？」

魏筠強調，一個人心中有派系才會看什麼事情都是派系與權力。如果每次都善用輿論與辭藻迷惑支持者，只會累積在少數與偏激的一群人，同溫層更厚更小。

▲▼ 。（圖／林飛帆臉書）

▲魏筠聲援林飛帆！（圖／林飛帆臉書）

「黨內直轄市長比較大還是副秘書長比較大？」魏筠認為，「副秘書長可以跟中執委直接溝通的說法，是很不理解民進黨黨部的結構，一個副秘書長是要怎樣叫他離開」，而且在中執會時，副秘書長並沒有辦法拍桌子叫那個人滾蛋，而請副秘打一通電話叫台南市長黃偉哲聽他的也太忽略民意、天方夜譚。她更透露，自己參與的中常會反而都是中常委在罵秘書長副秘書長的，砲聲隆隆吵完架達成決議一起出去，是民進黨的傳統。

另外，對於王浩宇批評林飛帆輔選桃園失利的說法，魏筠表示，林飛帆不只一個晚上去數個議員的座談會站台，平常還要去各地巡迴助講助選掃街，幫鄭運鵬做發言與辯護，還要做鄭運鵬的分身替各位議員候選人助選，若說鄭運鵬的失利要全部怪給林飛帆，那真的也是太冤。

魏筠批評質疑者，「大家自己去算林飛帆一個晚上跑幾場，當大家都說他不接地氣的時候，可能你們自己都在電腦鍵盤上而已，他在外面飛車追趕行程吧。」

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲林飛帆助選鄭運鵬、魏筠 。（圖／林飛帆臉書）

她呼籲，大家吵完了就要團結，而不是拿認真工作帶領全台灣年輕政治工作者來祭旗，敗選受傷不是亂打的理由，我們該相互理解互相扶持才能再一起走下去，因為我們要對抗的敵人非常強大。

最後，魏筠強調，我是2004年就入黨的老黨員喔，以上是老黨員我的感想。以黨員來說，我不是新人我是看著黨潮起潮落的老人，如果當年沒有太陽花，民進黨可能就滅黨也是真的。

▼王浩宇多次力挺魏筠。（圖／王浩宇臉書）

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！　花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／曾俊傑退黨攜手綠營選副議長　國民黨回應了
快訊／真的冷爆！　連瀑布也結冰了
博客來阿姨「難以承受龐大負荷」！　律師曝最新協調進度
快訊／超級震撼彈！曾俊傑退出國民黨　聯合綠營選副議長
快訊／藍綠合選議長？　民進黨回應了
快訊／魔獸場邊加油！蘇翊傑復出首秀繳本土最高　雲豹仍吞7連敗
徐小可夫妻也「退出宋逸民教會」！　曝親身經歷：還好及早離開
南非大爆炸！火團竄天「傷者如喪屍逃難」　驚傳多人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／曾俊傑拋震撼彈！退黨攜手綠營選副議長　國民黨回應了

新北市發錢了！下載「NewTaiPAY」人人領百元　再兩步驟抽1萬元

前藍營總召當副手！高雄正副議長「民無配」　民進黨：最強組合

郭信良被指涉嫌掏空農漁會　黃揚明諷綠營：打黑金還是打政敵？

吳怡農自曝民調中山區領先　國民黨轟「違法」：政治、法律恐雙輸

王浩宇尷尬了！嗆爆林飛帆　反遭「接班人」無情打臉

快訊／超級震撼彈！曾俊傑中午退出國民黨　下午勾手綠營選副議長

高雄市議長選舉！傳曾俊傑與康裕成合作　民進黨回應了

「國民黨明年3、4月應辦總統初選！」　趙少康：黨員投票要佔3成

等3年終可返鄉過年！金門縣府12／25開放登記小三通往返意願

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

手拿蟹肉棒+全台語勸導　別為美觀留塑膠套下鍋

三寶遇車道壅塞凍未條　跨槽化線＋倒車下交流道

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

42公斤汪追老鼠扭到腳　爸無奈抱起扛5層樓回家

快訊／曾俊傑拋震撼彈！退黨攜手綠營選副議長　國民黨回應了

新北市發錢了！下載「NewTaiPAY」人人領百元　再兩步驟抽1萬元

前藍營總召當副手！高雄正副議長「民無配」　民進黨：最強組合

郭信良被指涉嫌掏空農漁會　黃揚明諷綠營：打黑金還是打政敵？

吳怡農自曝民調中山區領先　國民黨轟「違法」：政治、法律恐雙輸

王浩宇尷尬了！嗆爆林飛帆　反遭「接班人」無情打臉

快訊／超級震撼彈！曾俊傑中午退出國民黨　下午勾手綠營選副議長

高雄市議長選舉！傳曾俊傑與康裕成合作　民進黨回應了

「國民黨明年3、4月應辦總統初選！」　趙少康：黨員投票要佔3成

等3年終可返鄉過年！金門縣府12／25開放登記小三通往返意願

家中出現新品種「貓頭龜」！貓完美融合龜身對鏡頭叫　畫面藏玄機

快訊／曾俊傑拋震撼彈！退黨攜手綠營選副議長　國民黨回應了

新北市發錢了！下載「NewTaiPAY」人人領百元　再兩步驟抽1萬元

聖誕節6度↓　下周東北季風挾雨彈！氣象局曝「元旦迎曙光最佳地」

德威航空今首航「濟州-桃園」！因大雪延誤1hr　113旅客平安抵桃機

前藍營總召當副手！高雄正副議長「民無配」　民進黨：最強組合

郭信良被指涉嫌掏空農漁會　黃揚明諷綠營：打黑金還是打政敵？

吳怡農自曝民調中山區領先　國民黨轟「違法」：政治、法律恐雙輸

立委爭取近5千萬補助台東高中原民多功能學習中心　今正式落成

王浩宇尷尬了！嗆爆林飛帆　反遭「接班人」無情打臉

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

即／高雄市議長選舉傳「民國配」　康裕成搭檔曾俊傑

即／確定了！高市議會龍頭寶座　民進黨推她出線

郭台銘當選總統唯一機會曝　吳子嘉：僅「這三人」不怕得罪侯友宜

台南亂象連環爆　黃偉哲出面回應

郭再欽宣布退出民進黨　籲郭信良勿參選議長

即／高雄議長之爭傳變數！國民黨陸淑美放棄提名

獨／楊文科向柯借將　她任竹縣新聞處長

即／曾俊傑中午退出國民黨　下午勾手綠營選副議長

柯文哲卸任前告白！　評價「柯黑魔王」王世堅：很精明的政治人物

違規被開單還「要警寫報告」　劉世芳代助理道歉：錯誤示範不容發生

傳曾俊傑與康裕成合作　民進黨回應了

吳怡農自曝民調！　僅落後王鴻薇4.5個百分點

趙少康鬆口　郭台銘是「2024好人選」

議長選舉明登場　民進黨約束「無效票、分裂投票、投自己」都算跑票

更多熱門

相關新聞

被控掏空農會！郭信良：我不是黑道也非黑金

被控掏空農會！郭信良：我不是黑道也非黑金

台南市南、安平區準市議員林依婷23日晚上質疑台南市議長郭信良黑金掏空農漁會，郭信良議長正面回應表示：「我不是黑金」，1996年他向農漁會借錢創業養蝦，但蝦養不好而欠下債務，他不善理財這眾所皆知，他將全部時間用來服務選民，所以他才能7屆高票當選議員，4年議長任內他的債務不是問題，將來更不會是問題。

林奕華遭批「機關算盡」　蔣萬安反嗆民進黨：台南涉貪還想轉移焦點

林奕華遭批「機關算盡」　蔣萬安反嗆民進黨：台南涉貪還想轉移焦點

黃偉哲視察標準競速溜冰場新建工程

黃偉哲視察標準競速溜冰場新建工程

台南亂象連環爆　黃偉哲出面回應

台南亂象連環爆　黃偉哲出面回應

林依婷發聲明：還給父親一個清白

林依婷發聲明：還給父親一個清白

關鍵字：

王浩宇林飛帆魏筠台南黑金黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

裁判不忍了：姆巴佩進球也該取消

小甜甜不忍了「原諒不是7次而是77次」！

小甜甜爆讓「白家綺夫妻哭好幾晚」勸不聽

小甜甜「理念不合」退教會！

已婚女星出軌「月經APP記愛愛次數」

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

「我雞雞翹起來了」　老師上網課被兒子亂入

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

快訊／亞洲統神創戰隊

北部火鍋掛招插旗台中公益路　在地人：超勇敢

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面