蔡英文明宣布役期延長　綠委建議一次看：強化溝通、查照改審查

▲蔡英文邀請執政黨立委進行溝通討論。（資料照／八軍團提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文明天將公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，中午先邀執政黨立委進行溝通討論。對此，《ETtoday新聞雲》事前訪問外交及國防委員會立委們不同的意見，民進黨立委羅致政說，應加強社會溝通，特別是受影響的年輕人及其家屬；立委林靜儀提醒，該就事論事，不要淪為口號式的反對或贊成；立委趙天麟力主，未來該案送入立法院，應將查照改審查，絕不能是國防部說得算。

羅致政強調，跟社會溝通的過程非常重要，包括為什麼調整役期，以及大眾所關注的訓練內容也要說清楚，另外，儘管多數民意認為現行4個月軍事訓練役時間太短，過去1年義務役時間又太長，但是不能僅看多數民意的宏觀數字，對於受影響的人，包括年輕人與其家長都是溝通說服的重點，這群人才是最應該被關照的一群人。

羅致政說，另外針對程序，由於從宣布到實際實施還有1年的時間，必須持續聽取各方意見，強化執行和配套面，不要以為定案了就不能調整，而是還有時間可以準備，以期做得更好。

林靜儀表示，民間一直有聲音，將調整役期與戰爭連結，但這種說法是導因為果，如同說「門上有鎖所以比較容易被偷」。她認為，因應新的國際局勢和戰爭型態，訓練型態和時間要讓義務役能夠達到與志願役合作、防衛國家的效果，現在出現討論延長役期的聲浪，顯示現行4個月役期不足以因應面對區域不穩定狀態的防衛能力，希望大家就事論事，做有意義的討論，不要淪為口號式的反對或贊成。

針對役期延長議題，同為外交及國防委員會成員的立委王定宇日前建議，未來新兵訓練、分發應盡量以戶籍地為依據，義務役軍人的薪資也應調整，另役男服役期間應減少無謂的行政作業，政治性課程要壓到最低，軍方應針對認知作戰、資訊戰等新型態威脅，增加相關課程，讓役男退伍後回到社會，有面對認知作戰的抵抗能力。

趙天麟表示，延長兵役是在台灣民主化後，從來沒有發生過的事情，不管延長的時間是4個月、半年或1年，這些問題對於役男生涯規劃會產生很大的影響，立法院當然必須負起責任進行審查，絕對不能是國防部說得算，連執政黨立委都要好好檢視，義務役不該又變成在割草、浪費時間。

立委何志偉也說，義務役的訓練內容必須與國際接軌，例如舊式戰爭思維是「軍人專屬，老百姓跟平民躲起來」，新式戰爭思維則強調要搭配科技輔助，甚至是「全民皆兵」，像是今年新式教召就有靠模擬器來模擬射擊、訓練肌肉記憶的訓練，而不僅只躺在那邊拔草。