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快訊／英系立委串聯呼籲　全民普發現金1萬元

▲▼民進黨英系立委呼籲普發現金。（圖／翻攝自Facebook／陳明文 羅致政 王美惠）

▲英系立委呼籲普發現金。（圖／翻攝自Facebook／陳明文）

記者呂晏慈／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，跨派系民進黨立委26日紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，民進黨英系立委陳明文、羅致政、王美惠、蔡易餘、莊瑞雄、蘇治芬等人下午透過臉書發布串連文字，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金1萬元。

陳明文表示，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金1萬元 ，讓台灣的經濟成果與民眾共享，落實紓困涵蓋層面，讓大家安心過好年，為百工百業注入新的活水，迎接社會活絡新氣象，「新的一年，我們要帶頭拚，國家有發展，民心就穩定，拚經濟，國家向前行，我們繼續為大家努力！」

羅致政表示，進入後疫情時代，經濟復甦成為優先要務，而在通膨壓力之下，民眾的經濟壓力只會更大，為了減輕民眾的負擔，刺激經濟的動能，他主張政府對全民發放「現金1萬元」，讓總體經濟亮眼的果實跟稅收盈餘的紅利，能夠讓全民共享。

王美惠補充，爭取全民發放現金1萬元，讓台灣的經濟成果與民眾共享，為百工百業注入新的活水，迎接社會活絡新氣象，「新的一年，新的開始，國家帶領全民，一起拚經濟，我們繼續為大家努力。」

此外，跨派系民進黨立委今天紛紛提出不同主張，包括綠色友誼連線的何志偉、正國會陳亭妃、新系郭國文、湧言會王定宇、趙天麟、林楚茵，以及何欣純等人都發聲，呼籲經濟成長應該由全民共享，發放現金或類似三倍券、五倍券的「現金券」，或者針對經濟弱勢民眾進行紓困，以苦民所苦。

▲▼民進黨英系立委呼籲普發現金。（圖／翻攝自Facebook／陳明文 羅致政 王美惠）

▲民進黨英系立委呼籲普發現金。（圖／翻攝自Facebook／羅致政）

▲▼民進黨英系立委呼籲普發現金。（圖／翻攝自Facebook／陳明文 羅致政 王美惠）

▲英系立委呼籲普發現金。（圖／翻攝自Facebook／王美惠）

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