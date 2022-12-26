親綠粉專「3類比」博客來事件　粉絲看不下去：要玩到2024？

▲博客來爆出以假承攬真僱傭方式，與一名清潔工阿姨簽約，卻在對方服務20幾年後，無故將阿姨解雇。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網路書店博客來爆出「假承攬真僱傭」勞資風波，引發各界討論，事後雙方雖達成和解，但台北市勞動局仍要介入調查，若有違法情事，最高可處300萬元罰款。對此，在臉書上有4.2萬人追蹤的親綠粉專「土星六號隻狼」PO出博客來事件對於台灣情勢的類比文，卻不被粉絲買單。

「土星六號隻狼」26日發出類比文指出，「博客來打掃阿姨=台灣人；陳又新律師=美國+民進黨；博客來=中國」，而該文PO出後吸引千名粉絲按讚留言，「中肯到想哭」、「神比喻」、「好精準的譬喻」、「很貼切，也很無奈」。

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▲▼粉絲看不下去該粉專的類比。（圖／翻攝臉書）



其中，一名粉絲看不下去說，「不倫不類的類比，在側翼間瘋傳，同溫層自high很爽沒錯，但就是這樣玩，才把民進黨玩掉的。還要一路玩到2024就是了？再這樣下去，我會以為你們其實是藍白的臥底欸」。

該則留言也瞬間讓「土星六號隻狼」不滿回擊，「靠你到處說人是藍白臥底把民進黨玩起來囉」、「我愛講什麼就講什麼，你管得著？你是有給我錢是不是？還要接受你指揮唷？講得好像我有義務要幫民進黨打贏選戰一樣，民進（黨）是有給我錢？你來這噴這些屁話又能幫民進黨增加多少票？不能的話是不是以私害公了呢？」

▼雙方一路互戰留言。（圖／翻攝臉書）



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