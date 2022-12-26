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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兵役延長有美方、選舉壓力？　參與人士揭壓力來源：有1目標、1核心

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲兵役制度擬恢復一年制。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

對於兵役將恢復一年制一事，近來外界有聲音指稱，這次兵役制度的調整，蔡政府面臨來自美方，以及2024選舉的雙重壓力的夾擊。對此，參與本案的軍方人士表示，討論的過程中，環繞在「1個目標與1個核心」，真正壓力所在，是在訓練內容如何滿足戰力強化的這個目標；他說，美方只關心在新的安全環境下，台灣如何強化國軍戰力，並非兵役制度，而所謂選舉壓力更是外行話。

總統蔡英文明天上午10點，將於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論；而明天中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，蔡英文將會在下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

對於這次兵役制度的調整，外界有聲音指稱，蔡英文政府面臨美方施壓，同時又有2024年的選舉壓力，等於遭到雙重夾擊。不過，對於台灣兵役制度的調整，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前已表示，美國不會對世界各地夥伴的兵役制度給建議，應由夥伴自行決定。

事實上，本次兵役制度的調整，在討論的過程中，只環繞在「1個目標、1個核心」，一個目標就是戰力必須強化，而一個核心，就是「訓練內容」。因此，參與本案的軍方人士表示，義務役制度的調整，根本不存在所謂美方的外部壓力，而真正壓力所在，還是在訓練內容如何滿足戰力強化這個目標。他說，實際了解的人就會知道，美方只關心在新的安全環境下，台灣如何強化國軍戰力，並不是調整兵役制度。

軍方人士進一步言，4個月的軍事訓練役要不要調整，討論的關鍵是這4個月到底是弱化戰力，還是強化戰力，如果是弱化，甚至變成主力部隊的負擔，那就應該要調整。

至於有所謂2024選舉壓力的說法，參與人士表示，這是外行話，如果台灣的國防戰力可以在這個環節上強化，這對任何有志大位的政治人物都是好事，如果因為選舉考量閃躲，才是會衝擊政治信任。

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