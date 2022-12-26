幕後／蔡英文明拍板役期延長1年　比照「美豬模式」先黨內溝通

▲蔡英文明天可望拍板義務役延長1年。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對義務役役期延長，總統蔡英文27日上午召開國安高層會議討論，中午與執政黨全體立委開會後，預計下午3點半親自舉行記者會說明。黨政人士表示，明天將比照「開放美豬模式」，先進行黨內溝通後，由蔡親自開記者會宣布，除了延長義務役役期為1年外，亦可望調升每月薪資至約2萬元，不過目前尚未定案，須等明天國安高層會議才會揭曉。

黨政人士晚間表示，蔡英文明天上午將親自主持國安高層會議，預計副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、內政部代理部長花敬群均將與會，中午再親率部會首長向黨籍立委說明。

據指出，國防部研議延長役期已經討論很久了，九合一大選後，府院密集召集跨部會討論溝通，並透過管道與跨派系立委交換意見，預計比照「開放美豬模式」，宣布前先找民進黨立委進行黨內溝通、交換意見，下午再由蔡英文親自開記者會宣布。

至於明天將做最後定案的「強化全民國防兵力結構調整方案」內容，據指出，根據現行《兵役法》第16條規定，現行常備兵役分為役期1年的徵兵及齡男子（現役），役期4個月的軍事訓練役，以及後備役3種，若不修法，只能延長役期為1年，因此待明天國安高層會議拍板後，將送行政院核定，再送立法院備查，最快預計將於2024年1月實施。

黨政人士不諱言，黨內立委都高度關注役期延長議題，因為這不僅是總統題，也將會是2024立委選舉的大題目，既然一定要處理，乾脆早點面對，預料明天也會針對許多民眾擔心「小孩要當兵」的狀況，進一步提出論述及說明，如強調唯有備戰才能止戰等。

黨政人士並透露，在討論強化國防兵力議題時，觸及志願役及義務役役男薪資，可望將現行義務役每月6510元薪資加倍至約2萬元，另也將併同調升志願役的待遇，但目前調整方向尚未定案。