趙少康揭台美軍人薪資福利驚人差距！　喊話「提高募兵待遇」

▲趙少康比較台美軍人薪資福利差距，呼籲「停止徵兵，提高募兵待遇」。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文明（27）日將召開國安高層會議，針對義務役恢復1年制，以及訓練內容進行最後討論，預計會中就會拍板相關方案。對此，資深媒體人趙少康26日就在臉書上分享台灣及美國軍人的待遇，呼籲「停止徵兵，提高募兵待遇」。

趙少康指出，凡是以前服過兩年義務兵役的人都知道，除了在新兵訓練中心以及演習和之前下基地外，其餘大部分時間對實際作戰有用的實在不多，所以才被譏笑說每天在數饅頭等退伍，他提到，台灣以前一年誕生40萬嬰兒，現在降到16萬，社會上到處缺人，徵兵延役至一年會使每年將近10萬男性入營而無法進入職場創造經濟成果，如果把他們產生的經濟力加到募兵的待遇上，各取所需，比較能兩全其美。

「重賞之下 必有勇夫」，趙少康表示，比較台美軍人的待遇，就知道為什麼台灣的募兵會不理想，而把腦筋動到徵兵上。他分析，美國陸軍薪資待遇，第一，入伍7年中士，每月底薪3187美元，另有各種加給，實領約6000美元（約 180,000台幣），加給有住房每月約2170美元、食品加給約386美元，隨薪水發放；第二，入伍2年二等兵，每月底薪2001美元，實領約4931美元（約148,000台幣）。含住房加給2154美元、食品加給386美元；第三，服役24年中校，扣稅後約實領11,000美元（約 330,000台幣）。含住房加給2700、餐費加給200多美元；第四，每年加薪約 2%；第五，全職軍人除法定節假日，每年有30天的帶薪休假；第六，健康保險（Tricare）：子女和配偶可以免費一起納保，因美國保險費很貴，很多項目還得分開保，所以Tricare深受歡迎；第七，購屋貸款（VA loan）：免頭期款、超低利率購屋貸款，符合資格者可重複申請，可貸款金額與官階、服役年資相關；第八，派駐海外還有高額海外加給。

趙少康指出，相較台灣軍人薪資福利，薪資方面，二等兵35320元、中士45260元、中校71810元、少將旅長約110,000元而美國一名資深中士，每月約有180,000元；地域、勤務加給方面，外離島加給7,700至20,000元、高山加給1,030至8,240元、士官督導長加給4,420至10,080元；勤務加給方面，網路戰5,000至50,000元、空勤4,500至45,100元、戰航管4,100至8,200元、電訊偵測4,100至6,600元、儀隊3,000至5,000元、海勤2,500至45,000元、特戰6,200至15,000元、飛彈修護2,000至6,200元；戰鬥部隊勤務加給方面，第一類型5,000元、第二類型：3,000元；另外還有住宅自用水電減費優待、軍醫院就醫免費或減費優待，以及預備軍官、預備士官、志願士兵服役期滿，續簽可支領留營慰助金17,000至50,000元。

趙少康表示，「不比不知道，一比嚇一跳」，他認為，台美軍人待遇可以說是天差地別，台灣既要募兵，又捨不得給錢，「畫虎不成反類犬」所以搞的是半吊子募兵，員額從來沒有補齊過，現在又回頭想搞徵兵，「徵募並行」會變成「徵募都不行」。他呼籲，「停止徵兵，採取精兵政策」及「縮小募兵規模，大幅增加募兵待遇」，徹底把募兵制度搞好，遠勝過把徵募兩種制度搞砸，他批評，這麼淺顯的道理都不懂，還想打什麼勝仗？