轟台南議長選舉黑氛圍「17議員搶隨扈」　陳亭妃：檢調該動手了吧

記者黃翊婷／綜合報導

台南正副議長選舉驚爆黑道介入，民進黨立委陳亭妃聲稱，有17個議員申請隨扈，甚至有人乾脆待在議會不回家，「天啊！議會可怕至極的『黑氛圍』」；而隨著選舉落幕，她再次隔空向檢調喊話，「檢調該動手了吧！」

▲民進黨立委陳歐珀（左）、陳亭妃（右）曾召開「黑金介入議長、副議長選舉？民進黨用黨紀挺黑金黑金？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

台南近日接連爆發爭議，包含台南學甲88槍擊案、爐碴案，還傳出黑金暴力疑似介入正副議長選舉，以及經發局長陳凱凌因涉貪遭到聲押。民進黨立委陳亭妃甚至在臉書公開PO文求救，「求求總統、副總統救救台南！『黑道』介入台南市議長選舉！」

今年無黨籍議長郭信良尋求連任，而郭向來與正國會交好，台南正國會6席市議員甚至在選前喊出「拒絕為黑金背書」。正國會立委陳亭妃也在臉書PO文聲稱，有17個議員申請隨扈，有些人乾脆留在議會不回家，以免造成家人困擾，有些人則是在25日出門時被警方要求接受保護，「天啊！議會可怕至極的『黑氛圍』。」

此外，開議前正國會6名議員聯合發表聲明，表示將「含淚投給民進黨」。而隨著議長選舉落幕，民進黨台南市議員邱莉莉以36票當選議長，陳亭妃再度於臉書PO文喊話，「檢調該動手了吧！」

▼▲陳亭妃喊話檢調介入調查。（圖／翻攝自Facebook／陳亭妃）

關於議長選舉結果，副總統賴清德子弟兵、立委林俊憲表示，沒有什麼含淚投票，只有危急時刻願不願意團結一心而已，議長選舉期間傳出的各種指控，只要有具體事證，檢調一定會追查到底，但若是為了私利而無端影射者，也希望能到此為止，民進黨真正的挑戰在前方，不在背後，團結的民進黨，才是值得人民信賴、繼續託付的執政黨。

至於學甲88槍擊案等爭議，台南市警局發表聲明表示，偵辦刑案講求證據，證據到哪裡就辦到哪裡，本案已由台南地檢署檢察官指揮偵辦，基於行政中立及偵查不公開原則，暫時未能對外說明辦案進度，還請各界見諒，勿將刑案拿來政治操作，警察辦案絕對沒有任何政治立場考量。