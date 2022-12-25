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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

各縣市正副議長出爐　周玉蔻見一徵兆：吳怡農應該有勝算

▲▼吳怡農草埔市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市立委補選參選人吳怡農 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

全台各縣市議會正、副議長25日進行投票，民進黨贏得高雄、台南議會，基隆也首度變天，讓資深媒體人周玉蔻大嗨，認為民進黨齊心協力助選吳怡農，應該有勝算，也要這三地的市長包括陳其邁、黃偉哲與卸任的林右昌趕快陪同掃街。

民進黨在九合一選舉後，是否能在執政的直轄市、縣市議會議長選舉中勝選，備受外界矚目。綠營台南市選前分裂，邱莉莉角逐議長，親綠的郭信良也表態尋求連任，與郭信良交好的正國會議員甚至在選前喊出「拒絕為黑金背書」，直至開議前才聯合發表聲明預告「含淚投給民進黨」。

為防過去的跑票風波，民進黨中央多次聲明，投下無效票、分裂投票、投給自己，中評會將認定為跑票，予以除名民進黨，中央執行委員會主委賴瑞隆、委員管碧玲今也前往台南市議會及高雄市議會坐鎮督軍，順利在台南市議會由民進黨的邱莉莉以36票擊敗無黨籍的郭信良21票當選議長、高雄市則由民進黨的康裕成以35票擊敗國民黨陸淑美的28票當選議長。

基隆市方面，則打破藍大於綠的政治魔咒，議長由民進黨的童子瑋以16票勝出，親民黨楊秀玉也以16票當選基隆市副議長。

周玉蔻表示，民進黨正副議長選舉甦醒，特別是台南大獲全勝，高雄、基隆大突破之後，民進黨齊心協力助選吳怡農，應該有勝算，「陳其邁、黃偉哲、林右昌快快來台北陪農農掃街」。

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