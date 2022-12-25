獨／陳其邁「即刻上工」！就職後秒開市政會議　親曝連任心情

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁在25日宣誓就職，不過就職典禮結束之後第一件事就是立刻開「市政會議」，要求同仁繼續前進，而他也首度在選舉結束之後，首度在媒體談起他的當選真實心聲，他說：「壓力很大，每天都睡不好。」

▲高雄市長陳其邁就職，勞動部長許銘春監交。（圖／記者吳奕靖攝）

25日上午9點在高雄市政府三樓舉辦市長就職典禮，在勞動部長許銘春擔任監誓人進行儀式，陳其邁「再次」走馬上任，就職演說不但兩次向高雄市民鞠躬道謝，同時表達要求市府同仁要用最謙虛的態度來反省，以及用堅毅的精神來精進，扛起市民朋友的期許和要求。陳其邁也強調，「今天在完成宣誓就職之後，我們立即召開市政會議，即刻上工，為心愛的城市繼續努力，為高雄鄉親服務絕不中斷。」

▲高雄市長陳其邁就職，向高雄市民鞠躬感謝 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁的小內閣成員一起宣誓就職，即刻上工 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在市府團隊合照結束，陳其邁要步行走回三樓開會的過程當中，記者詢問他「連任後的心情」？他首度鬆口：「連任壓力很大，每天都睡不好」，記者繼續追問：「有感受到高雄市民對你更多的期待」，他苦笑搖搖頭說：「壓力會非常的大，市民的期待是前進的動力，繼續拼」，他還不時舉起緊握的雙拳，就如同他已經準備好，要上陣好好大展身手，最後說：「繼續拼」，感受到他充滿鬥志。

選舉完之後，陳其邁不僅要擔任民進黨代理黨主席，也要整合處理高雄市議會民進黨席次未過半，面臨國民黨擔任議長的情況，不但成功整合黨內的康裕成以及鄭光峰，又順利讓原本國民黨的曾俊傑退黨變成「無黨籍」搭配康裕成，讓高雄縣市合併後，首次議長跟副議長「民無配」成功。陳其邁不但成功拆解黨外支持群眾不滿的炸彈，也讓自己執政高雄的路更加穩固。

▲高雄市長陳其邁就職，向高雄市民鞠躬感謝 。（圖／記者吳奕靖攝）