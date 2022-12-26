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蔡英文換不掉蘇貞昌？游淑慧曝「民進黨進入大亂鬥」：壓不住了

▲▼蔡英文、蘇貞昌同框慶28天本土零確診。（圖／蔡英文臉書） 

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（圖／蔡英文臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨九合一大選慘敗，行政院長蘇貞昌請辭被慰留，最終由總統蔡英文辭去黨主席一職，但民調仍不斷下降。對此，國民黨台北市議員游淑慧25日表示，蔡英文現在換不了蘇貞昌，「因為蔡英文已經壓不住其他派系的人了。」

游淑慧25日在政論節目《張雅婷辣晚報》表示，「蔡英文要不要換閣揆，重點不在於她找誰，而是在於蘇貞昌要不要走。蘇貞昌如果不要走，以他在民進黨這種霸氣的個性，蔡英文是換不了他的」，因為換掉了蘇貞昌，蘇就會把很多事情講出來，「要死一起死，我都沒得當了」。

游淑慧說，「蔡英文手上有人選，她當然想用自己人，但她Hold不住的人叫蘇貞昌」，從蔡英文連任後，其實就想要蘇貞昌走了，因為總統連任後，外傳的閣揆人選就是蔡英文最信任的蘇嘉全，但那時內部消息是蘇貞昌說「沒有要走」，所以蔡英文沒有辦法把蘇貞昌弄走。

游淑慧指出，2022年英系操盤的地方選舉大敗，讓蔡英文更是跛腳，所以蔡英文現在已經沒辦法獨立、斷然地做她想做的事情，「蔡英文的權力基礎已經不像2020年那樣大勝的光環，蔡英文在2022年重挫之後，民進黨內部也在找戰犯，但大家仔細看，這些被點名的人都是英系，這都是其他派系對英系的反撲。」

最後，游淑慧表示，民進黨很有可能執政期限就剩最後這兩年，因此民進黨會進入大亂鬥的情況，「不只是總統層級，所有沒當過官、吃一口肉的的都想要上船，急著要咬一口肉下來」，「不管閣揆的人選是誰，但可以預料未來組閣一定是各派系的分贓，因為蔡英文已經壓不住其他派系的人了。」

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