超狂家具店賣「紫水晶椅子」一張10萬　顧客看完嚇壞：這是刑具嗎

▲日本家具店賣紫水晶椅子，恐怖的模樣嚇壞不少人。（圖／翻攝Twitter）



記者柯振中／綜合報導

許多家境富裕的人喜歡在家中擺放紫水晶裝飾，除了好看以外，從風水的角度來看，也能提供智慧型的磁場。不過，日本一間玉石販售廠商將紫水晶做成椅子販售，價格約為44萬元（日圓，下同，約新台幣10萬元），離譜的照片，讓許多日本網友看呆。

日本家具公司「factory-M」在Twitter分享，日前公司製作了一張用紫水晶做成的椅子。而依據照片畫面，這張椅子的座椅處全部都是紫水晶製成，上方還有許多尖尖的突起，下方則是可以移動的滾輪，如果真的坐上去，應該會有十分奇妙的感覺。

▼超離奇的紫水晶椅子引起討論，不少網友被恐怖的外觀嚇壞。（圖／翻攝Twitter）



許多日本網友看完驚悚的照片，不斷留言驚喊，「有人敢坐嗎？怎麼確定他不會讓屁股流血」、「感覺坐在上面會很有壓力」、「感覺這會讓屁股太過刺激」、「光是用看的就令人感覺到害怕」、「這是用來拷問的器具嗎」、「如果用在痔瘡上的話…。」

對此，「factory-M」表示，這張椅子總重量約為99公斤，店家代表也告知，針對銳利的部分，都有加以研磨，安全上並無疑慮，其實坐在上面不會痛，現在椅子擺在埼玉縣的分店展示、販售，價格約為44萬元（約新台幣10萬元）。

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