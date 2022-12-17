柬埔寨翻版！12人求職淪豬仔「逼吃蟲鹽抹傷口」　5惡徒還自製刑具

▲警方在高雄甲仙攻堅逮獲詐騙集團，救出7名遭凌虐被害人 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

今年8月間，高雄一個以彭姓男子為首的詐騙集團利用高薪誘騙求職者上門，但應徵後卻被囚禁在甲仙區一處工寮內，只要想逃脫就會遭電擊、毆打，甚至被逼吃屎尿、餵蟲。後來有應徵者趁隙逃脫求救，全案才因此曝光，而警方也隨即逮捕彭男等5名犯嫌，並救出7名被害人，檢方偵辦後，依組織犯罪防制條例、剝奪行動自由、傷害等罪將彭男等5名嫌犯起訴，並向法院建請從重量刑。

檢、警調查，21歲的彭男因為強盜案件被判刑7年10月，但他卻未入獄而遭通緝，但他在逃亡期間竟仍持續為非作歹，找來了許姓、楊姓、邱姓男子以及一名張姓少年成立詐騙集團的水房，並負責找人頭帳戶。

▲詐騙集團還自製工具來凌虐被害人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

彭男詐騙手法是利用高薪利誘求職者上鉤，並佯稱只要交付帳戶竟能領到高薪，或是稱工作輕鬆，拐騙應徵者帶著存摺帳戶印章等前來，而只要有人上鉤，彭男等人就會將他們載到甲仙區一處偏僻工寮囚禁，若是想要逃脫，就會被毆打凌虐。直到8月25日，有被害人趁隙逃出，全案才因此曝光。

警方調查，彭男等人只要逮到有人想逃脫，便會持電擊棒、自製的刑具或水管毆打，甚至還會餵食排泄物、蟲等，或者用鹽巴辣椒水塗抹傷口，整個工寮根本就是人間煉獄，被害者幾乎被打到不成人形，嚇得被害人不敢逃脫。

警方獲報後立即成立專案小組，並前往工寮攻堅，一舉逮獲彭男等5名犯嫌，並救出其他7名被害人，另也查扣金屬探測器1支、電擊器1支、鐵釘棍棒7支、手銬4付、手機14支、辣椒水4瓶、被害人存簿及提款卡等相關證物。而彭男落網後隨即被發監入獄，另3名犯嫌則在檢方複訊後遭聲押。

檢、警後續偵查發現，這個集團的被害人數高達12人，最短拘禁1天又12小時，最長則是24天。拘禁期間，受害者受到肉體凌虐，還飽受精神折磨，不時還要被恐嚇，不能逃跑，宛如柬埔寨的翻版。

檢方發現儘管彭男等人的手段殘忍惡劣，但所得卻十分有限，彭僅拿到33萬、許男8萬5000元及塗9000元，檢察官偵結依組織犯罪防制條例、剝奪行動自由、傷害等罪將彭男等5名涉案人起訴。