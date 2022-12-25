藍營蔣根煌、陳鴻源連任新北正副議長　侯友宜感謝蔡錦賢

記者蘇晏男／新北報導

新北市議會今（25日）上午舉行議員就職典禮，現任國民黨籍議長蔣根煌以38票擊敗民進黨議長候選人陳啟能的28票；而國民黨籍副議長陳鴻源同樣也順利連任。由於原先無黨團結聯盟總召蔡錦賢有意爭取副議長，最終在新北市長侯友宜等人協調下決定退出，轉而支持藍營，侯今與蔡合影時，也特別表示感謝蔡。

▲新北市議長蔣根煌、副議長陳鴻源宣誓就職。（圖／記者蘇晏男攝）

新北市議會共66席，其中國民黨佔32席、民進黨佔28席、民眾黨1席、無黨團結聯盟加上無黨籍共5席。此次正副議長投票，議長方面，由蔣根煌對上陳啟能，最終在藍營與民眾黨、無黨團結聯盟合作下，以38票擊敗陳啟能的28票。

副議長部分，則為尋求連任的陳鴻源對上民進黨李倩萍，最終陳同樣以38票擊敗李的28票，無人跑票。原先蔡錦賢有意爭取副議長，但在新北市長侯友宜與蔣根煌等人協調下，蔡最後同意退出，並轉而支持藍營；侯今日在與議員大合影後，當面在記者面前表示，這次非常感謝蔡。

此外，侯友宜在大合影後與多位議員合影，臉上笑容不斷，好心情一覽無遺。

▲侯友宜跟蔣根煌在議員就職合影時相談甚歡。（圖／記者蘇晏男攝）

▼侯友宜與蔡錦賢合影。（圖／記者蘇晏男攝）