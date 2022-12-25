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年收150萬友人開「這些」徵婚條件　眾人驚呆：只能祝褔了

一名網友發文表示，自己有一名30多歲友人想找結婚對象，未料當他一一列出對方的開出的條件後，其他網友紛紛驚呆。（示意圖／Pexels）

▲一名網友發文表示，自己有一名30多歲友人想找結婚對象，未料當他一一列出對方的開出的條件後，其他網友紛紛驚呆。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

婚戀市場的生態百百種，不過有些民眾若開出的條件太難為另一半，就算其他條件再好也有可能乏人問津。一名網友在網上發文表示，自己有一名相貌平凡、從不去夜店、年收入穩定、情史單純且至今仍是處男的30多歲友人日前想找結婚對象，未料當他一一列出對方的開出的條件後，其他網友紛紛驚呆，直呼「只能祝褔了」。

原PO在PTT的男女版上發文表示，自己有一名相貌平凡、從不去夜店、收入穩定、情史單純的30多歲友人想找結婚對象，強調對方是顧家型好男人，年收入150萬元以上有時近200萬元，且不至於因為工作而忙到沒時間陪家人，「小孩打算生6個以上，跟父母住。年紀3X、身高、長相都路人。」

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原PO指出，友人相貌平凡、從不去夜店、年收入穩定、情史單純，小孩打算生6個以上。（圖／翻攝自批踢踢實業坊）

▲原PO指出，友人相貌平凡、從不去夜店、年收入穩定、情史單純，小孩打算生6個以上。（圖／翻攝自批踢踢實業坊）

原PO透露，該名友人主打「專情不亂搞」的路線，因為確實沒和女生亂搞過，所以至今仍是處男，因此要求另一半也必須沒有性經驗，「收入勉強餬口養家沒問題，除了孩子要生稍微多一點。」他還說，友人打算以25歲左右甚至更年輕的女性族群為目標，希望妻子結婚後能在家負責帶小孩，有同住的公婆可以幫忙，而被問及友人的缺點時則指出「比較固執、有點大男人、思想觀念傳統」。

貼文曝光後掀起熱議，其他網友紛紛直呼「專情在單身階段真的不算加分」、「我阿公的那個年代滿分」、「跟父母住這點就扣分了」、「生6個、跟公婆住、30歲以下，還要處女，我只能祝褔了」、「想生6個是想組一隊籃球隊嗎？還多一個替補」。

貼文曝光後，針對網友不同的看法，原PO留言回覆。（圖／翻攝自批踢踢實業坊）

▲貼文曝光後，針對網友不同的看法，原PO留言回覆。（圖／翻攝自批踢踢實業坊）

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