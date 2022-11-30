雲林3煞亂砍無辜竟獲交保　檢抗告成功！台南高分院發回更裁

▲雲林6煞砍斷男子四肢肌腱，遭警方逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者劉人豪／台男報導

雲林虎尾一名王姓男子25日凌晨時因剛好出現在一輛遭潑漆的賓士旁，被車主蒙姓男子誤認是仇家，遭6人持刀猛砍全身是血，四肢肌腱全斷，送醫後院方一度發出命危通知。檢方事後對動手3人聲請羈押，但法院給3人分別以5萬元、5萬元及10萬元交保，檢方表示極不認同並提出抗告。台南高分院30日撤銷原裁定，發回更裁。

回顧這起事件，蒙男25日凌晨發現，停放在光復路旁的賓士車遭人潑紅漆，恰巧王男載朋友至該處準備離開，他將王男誤認為潑漆的仇家，於是夥同其他5人將王男團團包圍，混亂中有人拿西瓜刀將王男砍成重傷。王男四肢肌腱遭砍斷，全身是血，自行駕車就醫。

王男的太太也在臉書發文控訴，「家務事本不想公開、但我孤兒寡母無權無勢，藉由社會輿論壓力請肇事家屬還我公道」，引發網友與媒體的關注。

▲蒙男見愛車遭人潑紅漆，認定王男是潑漆人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局獲報後，隨即出動警力將蒙姓等6名犯嫌逮捕，其中還包含一名女性，警方訊問後移送雲林地檢署偵辦。檢方對動手3人聲請羈押，法院分別以5萬元、5萬元、10萬元交保。對此，雲林地檢署發言人吳文成檢察官痛批，法官竟然無視被害人傷勢及案件情節重大，且嚴重破壞社會治安，對此裁定極不認同並提抗告。

台南高分院認為，動手的3人規避日後偵查、審判及執行之可能性甚高，能否逕謂被告3人均已坦認犯行，而無湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，甚值商榷。又原審以蒙男坦承「下手」實施強暴犯行，又提及蒙男僅屬其中在場「助勢」，情節較為輕微，似亦有論理之矛盾，非無再予斟酌之餘地。

台南高分院表示，檢察官抗告有理由，將原裁定予以撤銷，發回原審法院更為適當之處置。