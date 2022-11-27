雲林6煞狠砍無辜男！各5萬、10萬交保　檢方「極不認同」將擬抗告

記者蔡佩旻、閔文昱／雲林報導

雲林虎尾一名王姓男子25日凌晨時，因剛好出現在一輛遭潑漆的賓士旁，被車主蒙姓男子誤認是仇家，遭6人持刀猛砍全身是血四肢肌腱全斷，送醫後院方已發出命危通知。檢方事後對動手3人聲請羈押，但法院給3人分別以5萬元、5萬元10萬元具保。對此，檢方表示極不認同，將研擬抗告事宜。

王男的太太近日在臉書發文控訴，「家務事本不想公開、但我孤兒寡母無權無勢，藉由社會輿論壓力請肇事家屬還我公道」，引發網友與媒體的關注。雲林縣長張麗善27日晚間表示，她與大家一樣重視這起治安事件，除嚴正譴責行兇惡徒外，她已與警察局李謀旺局長了解案情，「一定全力協助檢察官辦案，讓歹徒接受法律的制裁，還給被害人公道」。

▲雲林6煞砍斷男子四肢肌腱，遭警方逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



回顧這起事件，蒙男25日凌晨發現，停放在光復路旁的賓士車遭人潑紅漆，恰巧王男載朋友至該處準備離開，他將王男誤認為潑漆的仇家，於是夥同其他5人將王男團團包圍，混亂中有人以西瓜刀將王男砍成重傷。王男在衝突中四肢肌腱遭砍斷，全身是血自行駕車就醫，隨後被醫院發出命危通知。

虎尾警分局獲報後，隨即出動警力將蒙姓等6名犯嫌逮捕，其中還包含一名女性，警方訊問後移送雲林地檢署偵辦。檢方對動手3人聲請羈押，法院分別以5萬元、5萬元、10萬元具保。對此，雲林地檢署發言人吳文成檢察官痛批，法官竟然無視被害人傷勢及案件情節重大，且嚴重破壞社會治安，對此裁定極不認同，將研擬抗告事宜。

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