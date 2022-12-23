地下匯兌賺3萬匯差...外配60萬現金被劫　「金項鍊也搶」7匪落網

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警方日前逮捕以高姓主嫌為首的強盜集團，誆稱可地下匯兌，讓外籍移工傻傻捧著現金上鉤，再加以洗劫，鹿港鎮及彰化市已有多人受害，短短3天，不法得手已超過百萬元，彰化分局動員40多名警力，兵分多路在彰化、台中及桃園等地逮捕7人，並依涉嫌刑法加重強盜罪及組織犯罪防制移送。

▲▼彰化警分局破獲假匯兌真搶劫的強盜集團。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化警分局破獲以高男為首的假匯兌真搶劫的強盜集團。

全案經彰化警分局組成專案小組沿線調閱台中、彰化、雲林、嘉義及桃園等地區監視器影像，透過涉案車輛逐一鎖定犯嫌身分，於偵蒐過程中發現犯嫌為掩人耳目及躲避追查，犯案前先以白紙變造車牌號碼，並利用被害人為避繳較高通匯費用而使用地下匯兌心態，以1元台幣可匯兌到801越南盾(高於市價768越南盾)，在網路上隨機尋找被害人，阮女因而受騙上當。

彰化分局於12月3日接到阮女報案，稱與地下匯兌業者交易過程中，突遭4名年籍不詳男子行搶，損失現金60萬元(約可賺到匯差近3萬元)，由於該不法集團在鹿港鎮也以相同手法行搶移工，還徒手強摘受害人的金鍊，手段相當的囂張。

同時再藉著地下匯兌業者名義與被害人見面進行現金交易時，一旁埋伏的強盜成員再將被害人現金洗劫一空，而與被害人交易的共犯亦自稱遭到黑吃黑，徒留被害人求助無門。

▲強盜集團高男與阮姓外配的對話。

檢警組成專案小組蒐證，於15日動員40多名警力，兵分多路在彰化縣、台中市、桃園市等地分別逮捕王姓、陳姓、蘇姓等7嫌到案，同時於搜索集團據點後發現分贓畫面等證據。

再報請檢察官核發拘票將高姓主嫌逮捕歸案，全案經調查後依涉嫌刑法加重強盜罪，以及組織犯罪防制條例隨案移送彰化地檢署偵辦，檢察官陳顗安複訊後，將王姓及高姓等4嫌向法院聲請羈押禁見獲准。