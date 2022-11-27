賓士遭潑漆以為他幹的　雲林6煞持西瓜刀猛砍！無辜男命危　

記者蔡佩旻、翁子皓／雲林報導

雲林蒙姓男子25日凌晨發現，停放在雲林虎尾光復路旁的賓士車遭不明人士潑油漆，當時王姓男子正好在該處出現，遭誤認是潑漆之人，蒙男糾眾圍住王男興師問罪，混亂中有人以西瓜刀砍傷王男。警方獲報，以優勢警力將蒙男等6嫌逮捕，檢方將蒙等3名男子向院方聲押，其餘3人重金交保。

▲雲林6煞持刀砍傷王男，遭警方逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

蒙男25日凌晨發現，停放在光復路旁的賓士車遭人潑紅漆，恰巧王男載朋友至該處準備離開，他將王男誤認為潑漆的仇家，於是夥同其他5人將王男團團包圍，混亂中有人以西瓜刀將王男砍成重傷。

▲蒙男見愛車遭人潑紅漆，認定王男是潑漆人。

王男在衝突中四肢肌腱遭砍斷，全身是血自行駕車就醫，隨後被醫院發出命危通知。王男的太太在臉書發文控訴「家務事本不想公開、但我孤兒寡母無權無勢，藉由社會輿論壓力請肇事家屬還我公道」，引發網友與媒體的關注。

虎尾警分局指出，25日凌晨2時許獲報，建國一村光復路附近發生潑漆、聚眾鬥毆案件，警方隨即以優勢警力將蒙姓等6名犯嫌逮捕，其中還包含一名女性，警方訊問後移送雲林地檢署偵辦。檢方將蒙姓等3名男子向院方聲押，其餘3人分別以60萬、20萬、20萬交保。

虎尾警分局強調，根據刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑，意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之，得加重其刑至2分之1，呼籲民眾勿以身涉法。