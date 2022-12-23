退休女富商成肥羊　5詐團「吃好逗相報」：5年接力狂騙6115萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲1名退休女富商報案，指她從2016年開始，陸續被詐騙集團以買賣靈骨塔騙錢，詐騙集團間還甚至「吃好逗相報」，將女富商轉介給其他詐騙集團，以同樣手法至2021年騙走女富商6千多萬元，警方獲悉後立刻組成專案小組追查。

警方調查，80歲的退休女富商，從2016年間，被詐騙集團盯上，以兜售靈骨塔的方式，誆騙女富商做投資，最後再藉口「賣塔要付稅金」、「再添購幾個可以一起賣」等理由，要女富商不斷支付金錢。

警方追查，從2016年至2017年，第一組詐騙集團開始接觸女富商，女富商被騙走4百多萬，直到2017年底又有第2組詐騙集團騙走1百多萬，直到2019年，第3組詐騙集團又上門騙走女富商5百多萬元。

▲女富商成「詐團肥羊」，5年被5組詐團狂騙6115萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後2019年底又有第4組詐騙集團上門，再度騙走女富商2百多萬元，最後在2020年至2021年，第5組詐騙集團上門，狠心騙走女富商畢生心血5千多萬元，警方統計5組詐騙集團共騙走女富商6115萬元。

警方事後發現，5組詐騙集團竟然「吃好逗相報」，第一組騙完之後，再轉介給第二組，直到第五組騙走5千多萬，才讓女富商恍然大悟，原來自己被當了詐諞集團的「肥羊」。

▲詐騙集團將女富商當成肥羊，竟然「吃好逗相報」轉介其他詐團一起騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，30歲的朱姓主嫌等18名人員到案、查扣現金112萬4千元、骨灰罐寄存託管憑證等贓證物，全案依涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。