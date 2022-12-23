Uber司機窄巷熄火違停嗆三字經「開車門撞騎士」　對向駕駛氣炸

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區21日發生一起行車糾紛，一輛黑色Uber疑為了等待客人，逕自熄火停在中平路某巷子內，該條巷子十分狹窄，加上一旁還停放機車，僅能容納單向車輛通過，只見Ube後方並無車輛，但司機不願後退禮讓一動不動，造成對向2、3輛汽機車回堵，還對路過騎士指控辱罵髒話，事後騎士將行車紀錄器PO網，引起網友熱議。

▲網友指控Uber司機將車熄火停在路中央，人還在車內躺著滑手機，造成車輛回堵。（圖／截取自《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》）

網友在臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》上傳一段影片，一名騎士行駛至巷弄內時，發現前方車輛回堵，往前看赫見一輛掛著Uber車牌的黑色轎車熄火停在路中央，直接擋住對向車輛，雙方隔空大眼瞪小眼，誰也不讓誰。

▲Uber將在路中違停，造成對向2、3輛汽機車回堵。（圖／截取自《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》）

騎士指控，他在車陣中鑽了個空隙騎到Uber旁邊，發現司機疑「躺在車內滑手機」，由於該輛Uber造成交通混亂，他大聲質問「在幹嘛？」，未料卻遭對方回嗆好幾個三字經，還用力開車門撞擊他的機車，而一旁就是水溝，稍有不慎就會跌落，騎士懷疑司機有傷害他的嫌疑，最後雙方不歡而散。

▲▼網友指控該司機在車上躺著滑手機，並罵他三字經。（圖／截取自《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》）

警方表示，初步查證，本案發生於21日晚間6時許，地點為太平區中平路某巷弄內，Uber司機違停在路中等客人，導致其他車輛難以交會，後方一名騎士見狀長按鳴喇叭，司機不滿下車理論，雙方未發生肢體衝突。

警方指出，將通知兩造當事人前來釐清案情，並將視有無涉及道路交通管理處罰條例及刑案部分依法偵辦。呼籲用路人行車應禮讓，切勿違規恣意臨停，以維用路人權益，另民眾如遇事應冷靜、理性或報警處理，切勿因一時衝動而觸法。