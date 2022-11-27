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社會 社會焦點 保障人權

被誤認是仇家...雲林男遭6煞砍斷四肢肌腱命危！妻慟：還我公道

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲25日凌晨雲林傳出砍人案，男子被6、7人攻擊命危 。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林虎尾25日凌晨驚傳一起持刀砍人案，男子被誤認是仇家，遭6、7人持刀猛砍全身是血四肢肌腱，送醫後院方已發出命危通知，男子的太太在臉書發文控訴，「家務事本不想公開、但我孤兒寡母無權無勢，藉由社會輿論壓力請肇事家屬還我公道。」

根據被害家屬發文，25日凌晨接獲通知說丈夫在醫院，到場後看見丈夫渾身血及四肢幾乎被砍爛，讓她崩潰大哭。她指出，是丈夫載朋友前往虎尾某會館，待朋友下車後，因對向有部名車遭潑漆，誤以為是丈夫所為，6～7名手持利器的人圍上，朝手無寸鐵的丈夫砍去。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲網友發文指出，丈夫被誤認為仇家被砍進醫院。（圖／翻攝當事人臉書）

她指出，事後這些人發現誤會錯砍人，但是丈夫受重傷在加護病房，醫院已發出病危通知且四肢肌腱全斷，「曾幾何時純樸的地方惡霸橫行？」她表示家務事本不想公開，「但我孤兒寡母無權無勢，藉由社會輿論壓力請肇事家屬還我公道也謝謝大家」。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲網友將文章分享到雲林副縣長謝淑亞臉書，謝淑亞親自回應。（圖／翻攝自Facebook／謝淑亞）

網友看到後紛紛留言「這治安…好可怕」、「太誇張了，什麼鬼世界」、「這就是我們的司法改革嗎？」、「願平安」、「我的天」。另外有網友將該篇文章分享到雲林副縣長謝淑亞臉書，而謝淑亞則留言回應說，已請相關單位進行了解。

對此，虎尾警分局表示，此案接獲報案後立即報請檢察官指揮偵辦，根據民眾提供相關線索隨機隨即逮捕6人到案，涉有重嫌，依傷害罪移送雲林地檢署，3人分別別依60萬、20萬、20萬交保，另3人聲押。被害人於加護病房救治中，無法製作筆錄，對於案發詳情須再進一步調查釐清。

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