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社會 社會焦點 保障人權

賓士遭潑漆...雲林6煞狂砍無辜男　法院裁定交保理由曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林本月25日凌晨發生誤認毀損車輛民眾釀暴力砍殺事件，陳姓被慨人無端遭6名兇嫌砍殺成重傷，案件曝光後，全台民眾對於治安敗壞譁然討論熱議，昨日晚間雲林地檢署發出聲明，對其中3名犯嫌聲押法院裁定交保，檢方不予認同將提抗告。今（27）日院雲林地方法院說明，「被告已清楚說明案情，因此認定不須羈押」。

▲雲林無辜男遭砍殺，用最後力氣開車自行就醫，留下滿車血漬，怵目驚心。（圖／民眾提供）

▲雲林無辜男遭砍殺，用最後力氣開車自行就醫，留下滿車血漬，怵目驚心。（圖／民眾提供）

回顧案件，蒙姓男子25日凌晨發現賓士車遭人潑漆，當時被害人王男正好出現於該處，遭誤認是其潑漆，蒙男與5名友人分持兇器攻擊砍殺重傷，王男四肢肌腱遭砍斷，全身是血自行駕車就醫，隨後被醫院發出命危通知，其妻獲知顧不及熟睡3名幼子急奔醫院，見丈夫傷得不成人型嚇得手足無措，PO文「孤兒寡母無權無勢，藉由社會輿論壓力請肇事家屬還我公道」。

▲雲林6煞砍斷男子四肢肌腱，遭警方逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾賓士車遭撥紅漆，車主友人蒙姓男子持西瓜刀砍傷陳姓無辜民眾，致其四肢肌腱斷裂一度命危。（圖／民眾提供）

警方案發後將蒙姓等6名犯嫌逮捕，其中還包含一名女性，訊問後移送雲林地檢署偵辦，檢方將蒙姓等3名男子向院方聲押，其餘3人分別以60萬、20萬、20萬重金交保，法院昨天裁定蒙嫌3人分別以5萬元、10萬元具保，再度引起譁然。

雲林縣長張麗善今日上午嚴厲讉責暴力，受訪指出，案發後即要求雲林縣警察局全力維護治安，給鄉親一個乾淨、安全的居住環境，另第一時間得知即請社會處人員前往關懷家屬，被害者目前沒有生命危險，但肌腱嚴重損傷雖縫合，但對於後續仍須復健將會有一段長遠的路要走。

▲雲林6煞砍斷男子四肢肌腱，遭警方逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林無辜男遭砍殺，警方將蒙姓等6名犯嫌逮捕，其中還包含一名女性，訊問後移送雲林地檢署偵辦。（圖／民眾提供）

雲林地檢署發言人檢察官吳文成檢察官指出，本件被告等人於11月25日凌晨在酒店飲酒期間，經服務生告知其放置門口之自小客車遭不明人士潑漆，眾人隨即外出查看，發現陳姓被害人獨自坐在對面，竟臆測被害人就是潑漆的人，於是從車內取出西瓜刀及高爾夫球桿無端攻擊、砍殺被害人，以致陳姓被害人因此受傷送醫。

本件被告等人僅因臆測即分持西瓜刀、高爾夫球桿砍殺被害人，基等對於社會治安造成嚴重傷害，本署檢察官於訊問後向法院聲請羈押，法院以5至10萬元具保，本署將於今日提出抗告。針對被告背景及前科，吳文成檢察官表示，本屬極為重視將與警方一同就相關證據予以釐清，並正積極追查中。

雲林地方法院發言人王子榮指出，檢察官聲請羈押的犯罪法條一是攜帶凶器聚眾鬥毆，另一是傷害罪，法官審理羈押的要件是要確保後續偵查或審理作為，值班法官認為3名被告對犯罪行為都已說明清楚，因此認定不須羈押，至於交保金額則會考量案件情節。王子榮表示，法院裁定結果是可以被檢視，檢方要提抗告，法院予以尊重。

▲雲林6煞砍斷男子四肢肌腱，遭警方逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾白色賓士車遭撥紅漆，車主友人蒙姓男子持西瓜刀砍傷陳姓無辜民眾，致其四肢肌腱斷裂一度命危。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場


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