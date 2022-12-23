天真弟「聖誕樹要下雪呀」拿它撒客廳　媽見一片白氣暈！萬人朝聖

▲男孩把奶粉狂灑聖誕樹，被抓包無辜說「因為它要下雪啊」，媽媽秒暈倒。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／趙蔡州報導

聖誕節即將來臨，不少人會在家中裝飾禮物盒、襪子、燈飾及聖誕樹增添節日感覺。有一名女網友日前分享，她為了歡慶聖誕節，好不容易在家裡佈置了一顆聖誕樹，不料孩子為了營造「冬天下雪」的氣氛，把奶粉當成雪花撒了一地，還說因為「聖誕樹要下雪呀」，讓她相當崩潰。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，她21日好不容易才在家裡佈置好聖誕樹，沒想到只是一個不小心沒有注意，孩子就把全脂奶粉當雪花來撒，不但灑了整顆聖誕樹，連地板、禮物盒都覆蓋上一「雪白」，孩子發現闖禍後還一臉無辜說「因為聖誕樹要下雪呀」，讓她差一點暈倒。

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原PO事後讓小孩到旁邊罰站，自己則摸摸鼻子埋頭打掃地板，感嘆「雖然奶粉灑起來，樹是真的有雪花感，滿美的，而且整個客廳都是奶香，也是很香啦，但還是止不住我心中燃燒的一把火」、「這一罐真的很好喝唉，洗地板一直聞到奶香味，嗚嗚好浪費，周末要去補貨了。」

▲貼文吸引了超過1.6萬人按讚討論。（圖／翻攝自臉書）

貼文分享不到1天，就吸引了超過1.6萬人按讚討論，有人說「最美的聖誕樹」、「雖然對媽媽來說很惡夢，但不得不佩服這小孩的豐富想像力」、「雖然心中在淌血，但還是覺得這個孩子太厲害了」、「很美啊，有藝術才華唉，雖然媽媽會崩潰」、「如果是我家孩子，我一定會崩潰」、「弟弟的想像力還蠻豐富的」、「孩子很有概念喔」。

也有網友提醒，若不小心打翻奶粉，千萬不能用吸塵器，因為吸塵器吸入奶粉後，容易吸附在內部濾網，有人可能造成堵塞，導致吸塵器吸力降低，事後吸塵器也要拆開來清潔，相當麻煩。

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