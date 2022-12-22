揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍

▲每年歲末，「心中山線形公園」都會擺設耶誕造景，成為商圈一大亮點。（圖／台北畫刊提供，下同）

生活中心／綜合報導

2022年的最後一個月，台北畫刊帶領讀者用多元的形式探索台北，在歲末歡欣的台北城中，感受璀璨繽紛的耶誕佳節，享受不一樣的體驗時光、共度跨年，一同倒數迎向嶄新的2023年！

台北多元耶誕形式 年末繽紛精彩結尾

12月除了各式慶祝活動，台北街頭集結了各種耶誕樹與燈飾，為台北的夜晚增添繽紛色彩。像信義商圈百貨業者都會擺置巨型耶誕樹，以及華麗閃亮的燈飾廊道；天母地區做為中西文化匯流之據點，街角處處充滿異國情調，還有中山北路擁有美軍駐台、日本統治的過往歷史，美式、日式風格店家林立，沿街的耶誕布置與節慶音樂，洋溢著熱鬧氛圍。若偏好靜謐的過節體驗，陽明山冬日溫泉與山林共處，享受獨處的時光也是另一種體驗。台北擁有豐富多元的文化潮流，在城市裡探詢屬於自己的耶誕浪漫，為今年畫下完美句點。

（推薦本期畫刊–「在城市街巷 探索台北耶誕的多元可能」篇章）

▲信義商圈繽紛燦爛的耶誕拱門、燈飾，烘托出濃濃的節慶氣息。



禮物傳遞新希望 一同打造新居家樣貌

年末是最多聚會的時刻，送禮傳遞心意與祝福，也是犒賞自己辛苦一年的最佳時機。

近年隨著人們對生活品味的講究，香氛、戶外用品成為大家挑選禮物最受歡迎的選項。如果沒有明確的贈禮對象或不確定對方喜好，像香氛護手霜、洗手乳、巧克力等消耗品也是不錯的選擇。居家商品除了作為節慶禮物，也能妝點自家打造新樣貌，特別是注重居家空間氣氛的人，總會在年末進行居家環境改造，藉由適當的家飾選品，透過符合自己且獨特風格的家具、擺飾或植栽，就能營造嶄新氣氛的效果，帶來全新視覺空間變化，為生活中注入活力和能量。

（推薦本期畫刊– 「有心意又有新意 用特色選禮傳遞祝福」&「室內設計師宋豪毅：用家飾帶來居住新氣氛」＆「營造新氣象的用心選物」三篇章）

▲台北後站商圈有許多販售裝飾品的店家，在此可購入許多樣式不同的耶誕飾品作為贈禮或用來居家布置。



節慶餐桌美味料理 滿足你的味蕾與品味

歡聚的時刻，美食更是不能缺少。冷颼颼的冬日，最適合暖和的火鍋，無論是自行熬湯或市面販售多樣化的火鍋湯底，都可以隨意選擇喜歡的風味，巧用創意烹調出多變花樣，與親朋好友在家自在地享用美食，將聚會中的人們圈在一起，讓今年的聚會別有不同風味，共度珍貴時刻，留下最美好的回憶。

（推薦本期畫刊–「火鍋湯底升級美味料理」篇章）

▲若善用巧思，市售火鍋湯底也能變身多元料理。



踏上未來 明年台北精彩亮點時刻

2022年還有哪些未完成的願望嗎？趕快把握最後的日子，為今年做完美的結束，一同迎接新年的到來。台北，這座城市也將陪你一起邁向全新的未來，臺北最HIGH新年城一連串精彩活動，從2022跨向2023年，以及睽違23年的台灣燈會，明年將重返台北，四大展區打造光源台北，體驗多元的感官饗宴，看見台北全新的蛻變，一起點亮台北、點亮你心中的光。

（推薦本期畫刊–「一起邁向2023臺北最HIGH新年城」＆「睽違23年盛大回歸 2023台灣燈會在台北」二篇章）



