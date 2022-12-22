　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍

▲揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍。（圖／台北畫刊提供）

▲每年歲末，「心中山線形公園」都會擺設耶誕造景，成為商圈一大亮點。（圖／台北畫刊提供，下同）

生活中心／綜合報導

2022年的最後一個月，台北畫刊帶領讀者用多元的形式探索台北，在歲末歡欣的台北城中，感受璀璨繽紛的耶誕佳節，享受不一樣的體驗時光、共度跨年，一同倒數迎向嶄新的2023年！

台北多元耶誕形式 年末繽紛精彩結尾

12月除了各式慶祝活動，台北街頭集結了各種耶誕樹與燈飾，為台北的夜晚增添繽紛色彩。像信義商圈百貨業者都會擺置巨型耶誕樹，以及華麗閃亮的燈飾廊道；天母地區做為中西文化匯流之據點，街角處處充滿異國情調，還有中山北路擁有美軍駐台、日本統治的過往歷史，美式、日式風格店家林立，沿街的耶誕布置與節慶音樂，洋溢著熱鬧氛圍。若偏好靜謐的過節體驗，陽明山冬日溫泉與山林共處，享受獨處的時光也是另一種體驗。台北擁有豐富多元的文化潮流，在城市裡探詢屬於自己的耶誕浪漫，為今年畫下完美句點。

（推薦本期畫刊–「在城市街巷 探索台北耶誕的多元可能」篇章）

▲▼ 揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍 。（圖／台北畫刊）

▲信義商圈繽紛燦爛的耶誕拱門、燈飾，烘托出濃濃的節慶氣息。

禮物傳遞新希望 一同打造新居家樣貌

年末是最多聚會的時刻，送禮傳遞心意與祝福，也是犒賞自己辛苦一年的最佳時機。

近年隨著人們對生活品味的講究，香氛、戶外用品成為大家挑選禮物最受歡迎的選項。如果沒有明確的贈禮對象或不確定對方喜好，像香氛護手霜、洗手乳、巧克力等消耗品也是不錯的選擇。居家商品除了作為節慶禮物，也能妝點自家打造新樣貌，特別是注重居家空間氣氛的人，總會在年末進行居家環境改造，藉由適當的家飾選品，透過符合自己且獨特風格的家具、擺飾或植栽，就能營造嶄新氣氛的效果，帶來全新視覺空間變化，為生活中注入活力和能量。

（推薦本期畫刊– 「有心意又有新意 用特色選禮傳遞祝福」&「室內設計師宋豪毅：用家飾帶來居住新氣氛」＆「營造新氣象的用心選物」三篇章）

▲▼ 揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍 。（圖／台北畫刊）

▲台北後站商圈有許多販售裝飾品的店家，在此可購入許多樣式不同的耶誕飾品作為贈禮或用來居家布置。

節慶餐桌美味料理 滿足你的味蕾與品味

歡聚的時刻，美食更是不能缺少。冷颼颼的冬日，最適合暖和的火鍋，無論是自行熬湯或市面販售多樣化的火鍋湯底，都可以隨意選擇喜歡的風味，巧用創意烹調出多變花樣，與親朋好友在家自在地享用美食，將聚會中的人們圈在一起，讓今年的聚會別有不同風味，共度珍貴時刻，留下最美好的回憶。

（推薦本期畫刊–「火鍋湯底升級美味料理」篇章）

▲▼ 揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍 。（圖／台北畫刊）

▲若善用巧思，市售火鍋湯底也能變身多元料理。

踏上未來 明年台北精彩亮點時刻

2022年還有哪些未完成的願望嗎？趕快把握最後的日子，為今年做完美的結束，一同迎接新年的到來。台北，這座城市也將陪你一起邁向全新的未來，臺北最HIGH新年城一連串精彩活動，從2022跨向2023年，以及睽違23年的台灣燈會，明年將重返台北，四大展區打造光源台北，體驗多元的感官饗宴，看見台北全新的蛻變，一起點亮台北、點亮你心中的光。

（推薦本期畫刊–「一起邁向2023臺北最HIGH新年城」＆「睽違23年盛大回歸 2023台灣燈會在台北」二篇章）

▲▼ 揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍 。（圖／台北畫刊）
 

ET快訊
這間麥當勞會怕冷？　整棟「穿毛衣」畫面曝光
租屋網少看1資訊　掉陷阱「多付1個月房租」！
黃安確診「出現奇怪1症狀」：好詭異
世足運彩大賣百億　阿根廷、法國冠軍賽卻賠4億
快訊／Steaker涉吸金數億　創辦人被裁定羈押禁見
快訊／「新竹吐血亡媽留獨子」逆轉！　清寒證明真相超意外
快訊／嘉義驚悚命案！男子頭部中槍陳屍車內
PLG球星出車禍！遭小黃乘客開門「擊落畫面曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸疫情大量傳播中！張上淳曝最大憂心「出現新變種」　台灣要做1件事

揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍

頭一遭！金門酒廠攜手台中米其林餐廳　推首支調味酒搶春節市場

膝蓋摔傷！壯男「灑高粱酒」點火消毒　醫看傻：以為打越戰嗎

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友不敢再過夜！崩潰曝：才23歲

紅色小湯圓比白色好吃？　網揭「1關鍵」認了：有實驗證明

學測11.8萬餘人報考「23年來次低」　明天開放應考資訊查詢

客傳會5G行動廣播車「講客號」　世界客家博覽會一把罩

12星座「愛情略有寒流」！聖誕運勢一次看　處女桃花滿開

北藝中心聖誕馬戲派對！海盜船、市集登場　魔人神手49顆球說故事

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

陸疫情大量傳播中！張上淳曝最大憂心「出現新變種」　台灣要做1件事

揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍

頭一遭！金門酒廠攜手台中米其林餐廳　推首支調味酒搶春節市場

膝蓋摔傷！壯男「灑高粱酒」點火消毒　醫看傻：以為打越戰嗎

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友不敢再過夜！崩潰曝：才23歲

紅色小湯圓比白色好吃？　網揭「1關鍵」認了：有實驗證明

學測11.8萬餘人報考「23年來次低」　明天開放應考資訊查詢

客傳會5G行動廣播車「講客號」　世界客家博覽會一把罩

12星座「愛情略有寒流」！聖誕運勢一次看　處女桃花滿開

北藝中心聖誕馬戲派對！海盜船、市集登場　魔人神手49顆球說故事

冬至吃湯圓！　蔡昌憲曝抗寒冬秘訣：在家抱兒子

平常心面對戰力外　林威志先把球速找回來

耶誕節前送大禮　蔡明堂捐贈興穀國小交通車

陸疫情大量傳播中！張上淳曝最大憂心「出現新變種」　台灣要做1件事

他開刀後返家「膿液狂流」！　醫不解一問：1觀念害的

先探／謝金河：企業寒冬大作戰

郁方甜蜜告白「老公只說謝謝」　他認變了…下秒反轉被讚：好會說

長榮董事會通過4項資產交易案　農曆年前看到航線運價回升

增資87億還不夠！三商壽還要增第三次　預估25億

白家綺難過「小甜甜被換角」　當四寶媽崩潰「跟老公流淚禱告」

南非女歌手台上脫小丁 歌迷暴動伸手狂掀裙！

生活熱門新聞

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」

獨／Uber Eats出包！網實測優惠漏洞　4杯飲料0元到手

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

強冷氣團＋寒流來了！爆冷剩7°C

久違！清晰「黑水溝」再現美照曝

館長控史丹利　「後者沒違約」他卻嘆輸慘

更多熱門

相關新聞

冬至凍到聖誕節！明晨只有6°C周末更冷

冬至凍到聖誕節！明晨只有6°C周末更冷

女醫看診發現　女「拐杖糖卡下體」傻眼

女醫看診發現　女「拐杖糖卡下體」傻眼

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

人夫傳裸照！小三纏綿嬌喊：今天用的很開心

人夫傳裸照！小三纏綿嬌喊：今天用的很開心

2023斗六燈會　賞燈+跨年這場一次滿足

2023斗六燈會　賞燈+跨年這場一次滿足

關鍵字：

聖誕節信義區心中山線形公園跨年台北美食禮物

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

中天美女主播被問「多久趴趴一次」

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面