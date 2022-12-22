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終於等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時3天快買

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出聖誕咖啡飲品優惠，12/23起至12/25止登場。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

迎接聖誕節到來，就有超商祭出連續3天「咖啡優惠」，民眾最愛喝的美式直接「買1送1」，買到就是賺到，另外，愛喝拿鐵的你也有福了，特大拿鐵也下殺買2送1，可別錯過省荷包的機會。

7-11祭出一系列聖誕節咖啡優惠，12/23起至12/25止連續3天，CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE特大美式同品項可享「買1送1」（冰熱任選）；CITY CAFE特大拿鐵同品項「買2送1」（冰熱任選）；CITY CAFE、CITY PEARL黑糖珍珠及CITY TEA現萃茶指定商品同品項也可享「買2送2」。

▲▼7-11聖誕咖啡優惠。（圖／翻攝7-11門市群組）

▲愛喝咖啡的你可要把握機會。（圖／翻攝7-11門市群組）

▲▼7-11獲得「循環(外借)杯良好服務標誌」。（圖／7-11提供）

▲7-11獲得「循環(外借)杯良好服務標誌」。（圖／7-11提供）

另，為響應環保署減塑政策，7-11率零售通路之先打造「OPEN iECO循環杯還杯機」，自7月起於內湖區周邊7-11門市打造「循環杯服務示範商圈」，更搶先於2022年底前超前法規、提早達標500家門市提供循環杯服務。迎接2023年度循環(外借)杯服務的元年，為提供民眾更安心便利的循環杯借用服務，7-11更積極申請環保署「循環(外借)杯良好服務標誌」標誌，結果於今(22)日出爐，成為首家獲頒環保署「循環(外借)杯良好服務標誌」企業。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP限時5天抽買1送1優惠券。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞APP祭出限時「買1送1」優惠，即日起至12/25止，期間只要完成輪盤任務都能獲得買1送1券，中獎率100％，首日搶先祭出「4塊辣味麥克雞塊買1送1」，接下來4天則有4塊麥克雞塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等品項等可抽買1送1，提醒優惠券使用期限為7日內。

▲▼麥當勞辣味雞塊。（圖／業者提供）

▲雞塊也有買1送1。

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