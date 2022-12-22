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從冬至凍到聖誕節！明晨只有6°C「周末更冷」　極端低溫範圍出爐

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,行人,保暖,禦寒,信義區,陰天,寒流,冷空氣。（圖／記者季相儒攝）

▲今日各地寒冷，明晨局部地區將出現6度低溫。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

寒流持續影響到周日，中央氣象局提醒，今晚開始溫度一直往下降，明晨局部地區下探6度，最冷的時段落在周末清晨，普遍低溫7到9度，竹苗一帶的空曠地區則只有6度，下周一寒流減弱，不過整體溫度仍低，約12到14度左右。

氣象局預報員官欣平表示，今日清晨南下影響台灣的冷空氣強度為寒流等級，寒流將持續影響到周日，今晚開始溫度一直往下降，這波冷空氣偏乾冷，搭配輻射冷卻作用，明日清晨竹苗一帶可能出現6度低溫。

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氣象局已發布低溫特報，今日至周日（25日）受寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明日苗栗以北及宜蘭地區有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。

▲19縣市亮起低溫燈號。（圖／氣象局）

▲19縣市亮起低溫燈號。（圖／氣象局）

冷空氣最強時段落在周末清晨，北台灣7到9度、局部地區6度，由於竹苗一帶較為明顯，桃園以北也都低於10度，北台灣整天溫度都低。中南部則是日夜溫差大，白天高溫可回升到20度出頭，入夜溫度又掉到10度以下。

下周一、二寒流減弱，溫度雖會回升，不過整體感受仍較寒冷，溫度約落在12到14度，降雨仍少，僅基隆北海岸、東半部、大台北降雨略增，多數地區晴到多雲。周三東北季風增強，溫度下降不明顯，不過風力會增強。

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