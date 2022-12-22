驚喜！交換禮物收到「紓壓禮包」　他做出超療癒美食：怒氣全消

▲原PO玩交換禮物獲得特別禮包，按照說明步驟照做，過程紓壓又做出驚喜美食。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

記者陳雕文／綜合報導

聖誕節要到了，不少人玩起了交換禮物，一名男子收到同事送的「紓壓禮包」，裏頭有三個物件以及一張使用說明，他按照說明書的流程一步一步做，過程已經可以感到紓壓與趣味，最後也真的完成了一道味道療癒的美食，男子誇讚，「同事這個紓壓套組不只有創意還很能賺人口水」網友看到也紛紛按讚。

男子在臉書「爆廢公社」發文分享，他收到的「紓壓禮包」裡頭放著雷神錘、科學麵、豬排，他按照使用說明的步驟操作，最後真的「怒氣全消」。

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▲先用雷神鎚打碎科學麵。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

原PO提到，首先用雷神之鎚把雞汁科學麵打碎，然後在麵中加入調味粉包並用力搖晃均勻，接著拿起裹好粉跟蛋黃液的豬排，沾滿敲碎的科學麵後拿去炸，一道簡單又美味的料理完成。

▲豬排裹粉+蛋液。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

原PO大推說，「『豬排科學麵』炸過酥脆還有雞蔥味，味道超療癒」。網友看到內文跟流程照片後紛紛留言說，「哇！這個紓壓禮包很讚耶」、「看起來也太美味了吧！」、「隔著屏幕都能聞到雞蔥味快塞到我嘴裡」、「雷神之鎚哈哈哈好可愛的同事」、「明明吃飽了看到我又餓了」「太酷了啊~很用心耶」、「我的交換禮物換到一個存錢筒...你的實用多了」

▼最後豬排再沾上敲碎的科學麵並下鍋炸，簡單又療癒的美食出爐。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）