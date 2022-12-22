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全國青年景觀競賽成果　新店十四張歷史公園12／24開展

▲全國青年景觀競賽成果 新店十四張歷史公園12／24開展。（圖／新北市景觀處提供）

▲國立嘉義大學景觀學系《來一帖療癒身心的良藥》。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022全國青年景觀競賽成果將自12月24日起至明年1月6日止，在新北市新店區「十四張歷史公園」展出，活動當天24日上午10時50分至11時50分，民眾只要按讚「賞花快報」臉書粉專，並於現場索取集章卡，參觀作品與青年景觀師互動並集滿10枚印章，即可至服務台換取限量100份小盆栽或種子盲盒。

「新店十四張歷史公園」為競賽場域，以「疫情下的融合與生機」為主題，呼應聯合國訂下的永續發展目標（SDGs），讓參賽的青年景觀設計師，因應社會變化、自然生態、公共空間等重要議題，建立具生態可行性的永續景觀，青年朋友透過競賽結合創意與實作，發揮得淋漓盡致。

▲全國青年景觀競賽成果 新店十四張歷史公園12／24開展。（圖／新北市景觀處提供）

▲國立勤益科技大學景觀系《如果我有一顆種子，_______+_》。

景觀處長林俊德表示，本屆競賽共計有超過60組來自全國北、中、南各地的優秀景觀青年團隊參加，涵蓋高中職、大專院校生及已執業的社會人士；競賽團隊組成多元，有同校系所學生、跨校系合作、大專院校與高中職生組隊、更有已執業者與高職生合作參賽。

林俊德說，由莊敬高職農場經營科學生與予花日常花苑合作的《停。泊》，透過昆蟲與大自然共存的模式，使人們學習其與自然共存的方式，展現永續生態的理念。參賽者們以「共融、合作、生活、契機」等概念，揉合成多樣令人驚喜的景觀作品，都將於12月24日開放參觀。

▲全國青年景觀競賽成果 新店十四張歷史公園12／24開展。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水商工園藝科、嘉義大學景觀系及台北科技大學工業設計系《與野共生》。

農業局長李玟表示，新北市推動城市綠美學計畫，促進城市質感提升，藉由青年朋友的加入，不僅將活力與創意帶入新北都市景觀，也讓各位青年朋友的能力與貢獻能被大眾所看見，打造新北農業健康市，用綠美學帶給市民健康生活，歡迎民眾前往欣賞共襄盛舉，歷屆得獎作品，亦可至「全國青年景觀競賽」網站欣賞。

▲全國青年景觀競賽成果 新店十四張歷史公園12／24開展。（圖／新北市景觀處提供）

▲莊敬高職農場經營科學生與予花日常花苑合作的《停。泊》。

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