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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德南投開講：別因失敗而失志　要守護台灣民主

▲▼ 賴清德競選黨主席，向黨員報告。。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴清德今晚前往南投向黨員報告政見。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

同額競選民進黨主席的副總統賴清德22日晚間前往南投縣，出席第二場「向黨員報告」政見發表會。他致詞時一一細數黨員提出的建議指出，民進黨要面對自身的不足，但也不要因為失敗就失志，必須繼續兌現對社會和選民的承諾，因為民進黨的使命是守護台灣這片土地的安全，以及民主自由的生活方式，會末並帶領黨員高呼「民進黨加油」口號。

賴清德今天晚間前往南投縣，出席第二場「向黨員報告」政見發表會，立委林靜儀擔任主持人，黨籍立委羅美玲、行政院中部辦公室執行長蔡培慧與會致詞。

賴清德會中表示，他聽到黨員的痛和對民進黨的支持，這些意見都很好，包括有黨員說，民進黨有理想性，不能跟國民黨一樣，這是民進黨對社會的責任，「他們黑我們不能跟他們一起黑，他們買票我們不可以跟他們一起買票，他們做得不好我們不可以跟他們一起做得不好」，民進黨應該要團結。

賴清德說，希望未來中央要注意基層的聲音，要聽民眾的意見，民進黨除了守護台灣的任務，還要照顧辛苦人、年輕人，這樣民眾才不會覺得民進黨單單是一個政治的政黨，只有選舉時才會來，這樣才能讓民眾再度重拾對民進黨的信心。他直言，這次民進黨輸這麼嚴重是因為，年輕人沒有出來投票，民進黨關心守護台灣，但是沒有注意到未來土地主人、年輕人生活的困境。

賴清德強調，不管是黨務改革、政策推動、立法委員要推動的修法，他絕對不會閃避，將會勇敢面對，提出對策來解決，他也要跟各位民主前輩報告，民主是民進黨追求的理想，人民就是國家的主人，應該要尊重人民做出的決定，不要說「我們做得很好但是民眾沒有支持」，他選舉選過這麼多次，選舉一定要讓選民信賴、稱讚，因此要面對自身的不足，未來他會面對，絕對不會躲避，這樣推動出來的政策才有辦法贏得人民的支持。

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