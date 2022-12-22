郭正亮批蔡英文沒有反省　曝綠營翻盤絕招：由「他」當閣揆

▲郭正亮提到一個民進黨翻身的極端構想，就是賴清德辭去副總統，去當行政院長。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨九合一選舉大敗，黨內檢討聲音不斷，總統蔡英文21日在臉書坦言，「執政者常常看的是各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力，但這些數字背後的虛實卻與人民實際感受有落差」。對此，前立委郭正亮22日就在節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文的臉書內容還沉浸在當年的817萬票中，沒有反省，此外，他也提出一個綠營要翻盤極端的構想，就是副總統蔡清德辭職，去當行政院長。

郭正亮表示，蔡英文的臉書貼文根本沒有重點，基本上在講「我們做得不壞啦」，讓他質疑，「到底是在為自己說話還是在檢討？」，他認為，蔡英文到目前為止還沉浸在自己當初的817萬票，而不去反省流失267萬票，到現在都沒對這個問題提出檢討，也不檢討嘉義市長選舉選成那樣，他指出，嘉義市長選舉到最後蔡英文根本不敢站台，民進黨候選人李俊俋該有的票都出不來，因為九合一敗選後的氛圍讓人家覺得「這個黨沒救了」，而這種問題蔡英文連提都沒提，他感嘆，「只能說是民進黨的悲哀」。

此外，郭正亮也指出有人提過一個極端的構想，就是「賴清得辭掉副總統，出任行政院長」，他表示，這個在憲法上是可行的，但大家都知道做不到，他認為，如果蔡英文真的有意把權力全放給賴清德，這個提案只有蔡英文才能提，別人都沒有資格提，但蔡英文顯然不要，堅持要抓住權力到最後一刻、抓到2024年選舉那天，他大嘆「這個就是賴清德的不幸」，他也預言，未來民進黨一定會持續磕磕碰碰，且蔡英文根本不擔心賴清德當不當選，擔心的是自己能不能安全下莊而已。