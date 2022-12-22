嘆民進黨「同溫層太厚」　梁文傑：還以為批評都是雞蛋裡挑骨頭

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對九合一大敗，民進黨台北市議員梁文傑22日表示，綠營同溫層太厚，搞選舉也有些「懶惰」，導致這次選舉盲點很多，像是以為對指揮中心的批評都是雞蛋裡挑骨頭、藍軍在作祟，可是後來發現並不是這樣。

梁文傑接受《新聞不芹菜》專訪時表示，敗選之後很多人喜歡檢討，但很多檢討沒什麼特別意義，因為有些人檢討只是為了攻擊別人、推卸責任，或者是由敵人來檢討。

梁文傑坦言，「民進黨的同溫層太厚了」，覺得疫情沒有影響經濟，先前也搞不懂為什麼對台北市長候選人陳時中有這麼多抱怨，覺得對指揮中心的批評都是不合裡的，但民眾並不是真的相信民進黨藉由疫苗在賺錢，或刻意阻擋BNT疫苗，而是剛開始疫苗分配措施讓在上班的中壯年人抱怨、感受到分配不均的問題，且民眾也因為疫情受到各種管制，許多不滿情緒就對著民進黨來，最後導致敗選。

另外，前新竹市長林智堅論文門確實是個口。梁文傑說，這是個轉折點，但也反映出更多東西，例如烏俄戰爭，導致許多台灣人心中產生游移與徬徨，而很多人同情烏克蘭，同時也害怕自己變烏克蘭，且從俄國總統普丁行為，會去想中國國家主席習近平是否採取相同手段，加上中共20大後，習近平大權獨攬，美國也不斷對台灣發出警訊，會影響許多中間選民及年輕人的投票行為，導致乾脆就不投票。

梁文傑也提到，搞選舉的都會有一些「懶惰」，例如當初提名林智堅，就是因為他民調高、就是會贏國民黨對手張善政，至於論文抄襲，這牽涉到當事人的態度，從一個碩士論文的角度，因為自己也看太多了，並不覺得林智堅特別有問題，「老實說我們這次選舉裡面，盲點確實很多，像我就一直不相信民進黨防疫做不好、還有刻意護航高端疫苗。」

談到陳時中挑戰台北市長失利，梁文傑表示，當時策略是因為碰上三腳督，認為把民進黨基本盤顧好，就有機會贏，但沒想到國民黨基本盤比民進黨厚太多，不管是先前的連勝文、丁守中，甚至到這次蔣萬安，得票率大概就是41%至42%，等同鐵板一塊，但民進黨因為跟民眾黨競合關係，導致有上有下，所以現在看起來三腳督還是贏不了。

而陳時中競選團隊釀敗因？梁文傑認為，不是人的問題，之所以說懶惰，也是因為陳時中在還沒宣布參選時，民調有贏過蔣萬安，但沒看到陳時中背後仇恨值，「我們同溫層在於真心相信民進黨在這兩三年沒有做不好，從結果來看，我也不覺得民進黨在防疫上做得不好，至少比中國好吧。」陳時中輸很多就是有其原因，而最主要就是仇恨值過高。