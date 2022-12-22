賴清德南投座談　綠議員轟：高端、論文、黑金「沒檢討拖垮大選」

▲南投縣議員賴燕雪。（資料照／翻攝賴燕雪臉書）

記者呂晏慈／台北報導

同額競選民進黨主席的副總統賴清德22日晚間前往南投縣，出席第二場「向黨員報告」政見發表會。民進黨縣議員賴燕雪會中發言痛批，該負責的不負責，是民進黨當棉驗隊的危機，基層黨員對於中央沒有回應感到憤怒，「我們的高端講不清楚，我們論文也是一大問題，我們黑金也是一大問題，但是我們很多問題沒有面對檢討的是，會拖垮民進黨未來的大選」。

賴清德今天晚間前往南投縣，出席第二場「向黨員報告」政見發表會，立委林靜儀擔任主持人，黨籍立委羅美玲、行政院中部辦公室執行長蔡培慧與會致詞。

賴燕雪會中痛批，民進黨這次面對執政以來最大挫敗，每一次檢討都是廢話一堆，應該針對問題來檢討，第一是年輕人不出來投票，自己的票全部都被國民黨買掉了，中央是不是對於民眾要的答案「已讀不回」，導致年輕人不出來投票？為什麼中央對於基層服務確實花很多錢，但卻得不到回應？這是民進黨要檢討的重點。

賴燕雪說，該下台的不下台，該負責的不負責，該面對的不面對，這就是民進黨當前面對的危機，但是很多人不敢講真話，現在基層黨員憤怒的原因是，中央沒有回應民意的期待，「我們的疫苗確實做得很好，我們的高端講不清楚，我們論文也是一大問題，我們黑金也是一大問題，但是我們很多問題沒有面對檢討的是，會拖垮民進黨未來的大選」。

賴燕雪強調，民進黨政府中央做得很好沒錯，但是應該用負責任的態度檢討，基層的黨員沒有愧對民進黨，南投縣民沒有愧對民進黨，而是民進黨愧對了南投縣民。

此外，有基層黨員提出，為什麼檢調單位對於行賄沒有行動？為什麼這次南投縣是「民進黨員個人」對抗「國民黨的團結」，國民黨可以用黨的力量，希望賴清德聽到黨員的聲音，黨部主委要負責任。也有基層黨員說，民進黨不能跟國民黨一樣，民進黨跟國民黨分別獲得3分之1民意支持，但民進黨不只是要爭取自己的那3分之1，而是要爭取另外的3分之1，遇到黑跟金要馬上處理，希望這方面可以確實證明「民進黨與國民黨是不一樣的」。

另有基層黨員說，應該解決兩個問題，一是抖音，二是因為大家過得辛苦，加上年金改革的問題，特別是國小老師最嚴重。

▲賴清德本周啟動全台政策說明會行程。（資料照／記者黃克翔攝）