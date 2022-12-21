正妹控警壓床猥褻！竟被送精神病院「綁床灌藥」：家人也接不走

▲女子稱被輔警猥褻。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西南昌一名女生發文稱被輔警猥褻，結果被強制送進精神病院2個月，期間遭受精神和肉體多方折磨，引發爭議。當地警方今（21）回應稱，涉案輔警不存在猥褻行為，出於對該名女子的安全考量，才將她送進精神病院。

綜合陸媒報導，李宜雪4月14日曾到南昌丁公路派出所尋求幫助，期間被當值的賴姓輔警搭訕。隔天，賴男用私人電話與李宜雪聯繫，稱要就案件單獨聊一下。

到達李宜雪入住的酒店後，賴男先以「酒店大堂人太多，說話不方便為由」，要求進入房間，在談論了十幾分鐘案情後，他突然說「你要是我女朋友的話，我就能給你把這個事平了，還用得著整天往派出所跑？」隨後將李宜雪壓在床上強行撫摸、親吻。

事發後，李宜雪遭遇巨大精神創傷，出現失眠等症狀，某天晚上站在一家百貨公司3樓吹風，結果被誤以為要跳樓自殺，警方立刻趕到事發現場。李宜雪無奈地說，「我跳樓會選擇3樓？」，在與警方僵持後，她告訴了在場民警被賴男猥褻的事情。

▲在精神病院被綁在床上的傷痕。（圖／翻攝自秒拍）

未料，李宜雪之後被送進了位於江西省精神病院，警方稱只是「檢查檢查」，但卻直接辦了入院手續，她進入為期2個月的強制醫療階段，更因哭鬧被綁在床上直到天亮和強制灌藥，「家人也接不走我。」

為了證明自己沒有精神病，李宜雪反覆跟主治醫生解釋，自己是因為舉報民警猥褻而被送進來的，然而每次得到的回覆都是「這裡面的每個人都說自己沒病。」

出院後，李宜雪在網上公開此事，引發關注。據《沸點視頻》報導，南昌西湖公安今日發布通報稱，經調查，認定輔警賴某吉「不存在猥褻行為」，公安機關已依法作出不予立案決定。由於賴某吉私自會見糾紛當事人，違反工作紀律，其已被通報批評並停職，因該違紀行為，賴某吉未能通過員額制輔警過渡政審，於9月5日離職。

通報稱，鑒於李某雪先後4次在公共場所揚言自殺，並稱自己患有抑鬱症、晚上睡不著覺，出於對李的人身安全考慮，4月22日凌晨，丁公路派出所依法將她送到江西省精神病醫院，經醫院精神障礙診斷後收治入院。