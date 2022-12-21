　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹控警壓床猥褻！竟被送精神病院「綁床灌藥」：家人也接不走

▲▼ 女子被送進精神病院。（圖／翻攝自秒拍）

▲女子稱被輔警猥褻。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西南昌一名女生發文稱被輔警猥褻，結果被強制送進精神病院2個月，期間遭受精神和肉體多方折磨，引發爭議。當地警方今（21）回應稱，涉案輔警不存在猥褻行為，出於對該名女子的安全考量，才將她送進精神病院。

綜合陸媒報導，李宜雪4月14日曾到南昌丁公路派出所尋求幫助，期間被當值的賴姓輔警搭訕。隔天，賴男用私人電話與李宜雪聯繫，稱要就案件單獨聊一下。

到達李宜雪入住的酒店後，賴男先以「酒店大堂人太多，說話不方便為由」，要求進入房間，在談論了十幾分鐘案情後，他突然說「你要是我女朋友的話，我就能給你把這個事平了，還用得著整天往派出所跑？」隨後將李宜雪壓在床上強行撫摸、親吻。

事發後，李宜雪遭遇巨大精神創傷，出現失眠等症狀，某天晚上站在一家百貨公司3樓吹風，結果被誤以為要跳樓自殺，警方立刻趕到事發現場。李宜雪無奈地說，「我跳樓會選擇3樓？」，在與警方僵持後，她告訴了在場民警被賴男猥褻的事情。

▲▼ 女子被送進精神病院。（圖／翻攝自秒拍）

▲在精神病院被綁在床上的傷痕。（圖／翻攝自秒拍）

未料，李宜雪之後被送進了位於江西省精神病院，警方稱只是「檢查檢查」，但卻直接辦了入院手續，她進入為期2個月的強制醫療階段，更因哭鬧被綁在床上直到天亮和強制灌藥，「家人也接不走我。」

為了證明自己沒有精神病，李宜雪反覆跟主治醫生解釋，自己是因為舉報民警猥褻而被送進來的，然而每次得到的回覆都是「這裡面的每個人都說自己沒病。」

出院後，李宜雪在網上公開此事，引發關注。據《沸點視頻》報導，南昌西湖公安今日發布通報稱，經調查，認定輔警賴某吉「不存在猥褻行為」，公安機關已依法作出不予立案決定。由於賴某吉私自會見糾紛當事人，違反工作紀律，其已被通報批評並停職，因該違紀行為，賴某吉未能通過員額制輔警過渡政審，於9月5日離職。

通報稱，鑒於李某雪先後4次在公共場所揚言自殺，並稱自己患有抑鬱症、晚上睡不著覺，出於對李的人身安全考慮，4月22日凌晨，丁公路派出所依法將她送到江西省精神病醫院，經醫院精神障礙診斷後收治入院。

ET快訊
快訊／震撼彈！　24年「新光三越」宣布收攤
快訊／遭郭台銘狠批「禽獸食祿」！　薛瑞元回應了
1歲童「吞掉水晶寶寶」體內瘋狂膨脹！　腸爆破恐死
林襄胸部鏤空熱舞！　一彎腰「雪白半球」彈出
郭台銘怒嗆「禽獸食祿」由來曝光！　下一句更粗暴
快訊／台南經發局長陳凱凌涉貪！　30萬元來源不明遭查扣
黑髮正妹「全裸巨乳熱舞」挺梅西！　400萬人目睹黑森林
雄女新大門遭笑「高雄第一女子高級動物園」　校方回應了
郭台銘暴怒嗆「禽獸、朽木」！　炸5萬人朝聖
正妹控陸警壓床猥褻！　被送精神病院「綁床灌藥」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹控警壓床猥褻！竟被送精神病院「綁床灌藥」：家人也接不走

2022胡潤中國外商投資百強企業揭曉　鴻海精密總分100分奪冠

輔導7歲女兒寫功課氣到摔倒　他「尾椎骨斷裂」康復也不想出院了

98歲「共和國勳章」獲獎老兵病逝　國共內戰拿兩次「戰鬥英雄」稱號

香港衛視：大陸明年1月3日起全面開放入境　隔離措施改「0+3」

為方便民眾就醫　北京、上海等省市取消就醫核酸查驗

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」　網友勸：快去醫院吧！

陸增0死亡病例！外媒爆各地火葬場「非常忙」 ：每天火化40屍體

清華教授「重感冒去世」　官方通報遭狂嘲：現在連新冠都不能說了

新娘婚後第三天起床掃地　婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

快跑啊！聽媽說要擠尿　癱瘓貓2腳滑行高速逃走

正妹控警壓床猥褻！竟被送精神病院「綁床灌藥」：家人也接不走

2022胡潤中國外商投資百強企業揭曉　鴻海精密總分100分奪冠

輔導7歲女兒寫功課氣到摔倒　他「尾椎骨斷裂」康復也不想出院了

98歲「共和國勳章」獲獎老兵病逝　國共內戰拿兩次「戰鬥英雄」稱號

香港衛視：大陸明年1月3日起全面開放入境　隔離措施改「0+3」

為方便民眾就醫　北京、上海等省市取消就醫核酸查驗

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」　網友勸：快去醫院吧！

陸增0死亡病例！外媒爆各地火葬場「非常忙」 ：每天火化40屍體

清華教授「重感冒去世」　官方通報遭狂嘲：現在連新冠都不能說了

新娘婚後第三天起床掃地　婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

被爆姐弟戀魏大勛！　秦嵐工作人員「2句回應」網：是真的了

《阿凡達》驚傳觀眾「看到心臟麻痺死亡」！　死因曝：曾染新冠

萬燈閃耀太平老街　斗六市兔年燈海12／23正式啟燈

台人被詐27億數發部只想禁抖音？　趙少康諷：唐鳳吃完麵線快上工

新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

白襪柴堅持當「靠爸族」斜角45度緊貼心愛背　狗友認證：是真愛

驚悚畫面曝！機車被撞「騎士噴飛10m」命危　貨車擋風玻璃全碎　

捷運上聽《愛你》不配合戴口罩　他被拽下車竟告警公然侮辱

遭郭台銘批「禽獸食祿」　薛瑞元：這句話重了點「沒catch到我本意」

搶藥寄陸改「分批買」！藥局限購1次2盒　台商電話訂藥指定4品項

戲精妹見媽來接送回家！　上演綜藝摔趴地委屈痛哭

大陸熱門新聞

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

穿搭如能幹女秘書　「饅頭巨彈」快炸裂

港媒：大陸將在1月3日放寬入境　隔離措施至「0+3」

正妹控警壓床猥褻！竟被送精神病院

清華教授「重感冒去世」　陸網狂嘲：現在連新冠都不能說了！

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」 網友勸：快去醫院吧！

陸增0死亡病例！火葬場卻每天火化40屍體

享年39歲！京劇名伶儲蘭蘭驚傳「新冠併發症猝死

陸醫院屍體堆積　焚化爐24小時運作

陸為何爆嚴重藥荒？業內人士揭無奈

看婚禮影片發現被戴綠帽！新娘竟是自己老婆他提告

新娘婚後第三天起床掃地 婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

村長60刀砍死夫婦！還割掉生殖器

更多熱門

相關新聞

屏東高3女父病逝無力辦後事　警轉介發動募款救急

屏東高3女父病逝無力辦後事　警轉介發動募款救急

屏東縣獅子鄉龔姓鄉民近日因肝衰竭死亡，家中後事獨由就讀高三的女兒負責，無力負擔龐大的喪葬費，急需善心人士救助度過眼前的難關，枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超獲悉，轉介地方善心團體捐助並募款共4萬5000元，並轉交給家屬，冀望對她家提供一點幫助。

機車停放他人家門口多時　警去電找到迷路男

機車停放他人家門口多時　警去電找到迷路男

女遭解雇落單回家　假暖男陪聊安慰「摸臀抓胸」

女遭解雇落單回家　假暖男陪聊安慰「摸臀抓胸」

詐團假冒美女吸賭客下注　金門警跨海逮45人

詐團假冒美女吸賭客下注　金門警跨海逮45人

即／潮州警陳屍寢室！年年考績甲等同事震驚

即／潮州警陳屍寢室！年年考績甲等同事震驚

關鍵字：

精神病院猥褻警察民警輔警

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

男團成員爆11年婚變！

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面