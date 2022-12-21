機車停放他人家門口多時遭報案　警去電…他登山迷路超慌

▲里港警分局三地門分駐所警員高德馬會同消防人員找到簡姓山友 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一台機車停放在屏東縣三地門部落族人門口很久，屋主擔心報案，里港警分局查出車主身分連絡，發現他登山迷途，會同消防分隊員緊急入山救人，經3小時找到人，將他順利帶下山。

里港警分局三地門分駐所警員高德馬於日前傍晚接獲民眾報案稱，不明機車停於住家門口多時，立即撥打電話給簡姓車主，這才知道簡民迷路了，簡男與員警通話時，話語間驚慌失措連地點也說不清，高員安撫他情緒，並請其原地等候以利救援。

隨後連絡三地門消防分隊員入山救人，最後在晚間20時許於達來山區尋獲該簡姓山友，並於21時許將其平安帶下山。高員見該簡男臉色發白，全身發抖，立即貼心遞上熱茶暖身並以巡邏車跟車護送其下山。

經了解，68歲的簡姓山友當日上午10時許自屏東市住家騎車出發獨自前往三地門鄉登山，山間小徑蜿蜒錯綜複雜，走著走著已深入山區，不料山上天色變化快，轉眼已天暗，他因迷失方向相當著急，剛好接到高員關心來電，如同抓住救命稻草，對警、消積極協助頻頻致謝。

里港警分局分局長鄭頴聰肯定高員積極為民服務精神，接獲訊息，立即處理，並緊急連繫有關單位救援，及時順利將人救下山。並提醒民眾，登山時應提前規劃路線並注意天氣變化及裝備齊全，避免將自身涉於險境中發生憾事。