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社會 社會焦點 保障人權

詐團誘賭客下注「美女都是假」！　金門警跨海逮45人...扣千萬賭資

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門縣警局今年9月在網路及通訊平臺巡邏，發現有詐騙集團在網路上假冒年輕貌美的女性，透過臉書、LINE等社群平臺，聲稱小額投資即可高報酬，吸引賭客到假投資博弈網站線上簽賭，金門警方跨海在台中市破獲該詐騙集團，並通知45名賭客到案說明，查獲下注賭金合計1千3百萬餘元，全案依賭博罪移送法辦。

▲▼金門縣警局在網路上發現詐騙集團，隨後跨海在台中市破獲該集團。。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣警局在網路上發現詐騙集團，隨後跨海在台中市破獲該集團。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣警局在網路上發現詐騙集團，隨後跨海在台中市破獲該集團。。（圖／記者林名揚翻攝）

專案小組經長期蒐證監控，發現有詐騙集團租豪宅為掩護，從事假投資博弈，此外該集團成員還盜用美女圖，以臉書或LINE與賭客交朋友，博取信任後，邀請賭客加入預先設計之群組內，再以一人分飾多角之方式在群組內張貼帶牌贏錢之貼文，吸引賭客下注。金門警方今年9月中旬會同台中市政府警察局刑事警察大隊、保安警察大隊特勤中隊，直搗該豪宅，現場並查扣犯案用手機及電腦等證物、流動賭資約8億餘元。

警方指出，該賭博網站，有逾80名賭客下注賭博，為能釐清該賭博網站之賭金流向，金門縣警局再次跨海前往台中，通知賭客到案說明，共計到案賭客45人，警方訊問後，於12月間移送地檢署偵辦。

▲▼金門縣警局在網路上發現詐騙集團，隨後跨海在台中市破獲該集團。。（圖／記者林名揚翻攝）

法務部指出，博弈業者透過線上博奕遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新興斂財的趨勢，從而衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題日益嚴重。金門縣警局表示，會配合政府政策，針對此類型犯罪打擊不遺餘力，另年關將近各類賭博、詐欺之犯罪勢必如星火燎原，請民眾務必提高警覺，勿聽信高獲利、低風險、穩賺不賠之詐騙話術，若遇有相關與金錢有關之問題，都歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話多加諮詢，保住荷包，才能平安開心過好年。

▲▼金門縣警局在網路上發現詐騙集團，隨後跨海在台中市破獲該集團。。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣警局在網路上發現詐騙集團，隨後跨海在台中市破獲該集團。。（圖／記者林名揚翻攝）

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